Giedrius Arlauskis'ten Beşiktaş açıklaması!
Alman file bekçisi Loris Karius'la yola devam etmeyecek olan Beşiktaş'ta kaleci arayışları hız kazandı. Listedeki birçok isimle temaslarını sürdüren siyah-beyazlılarda Giedrius Arlauskis gündeme gelmişti. Litvanyalı file bekçisinden Beşiktaş açıklaması geldi.
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Cluj'un Litvanyalı kalecisi Giedrius Arlauskis, Beşiktaş'ın gündeminde olduğuna dair iddialara yanıt verdi.
''BEŞİKTAŞ BENİMLE DİREKT TEMAS KURMADI''
Rumen basınına konuşan Arlauskis kendisine teklifler olduğunu doğruladı ancak Beşiktaş ile direkt temas kurmadığını söyledi. 32 yaşındaki Litvanyalı Arlauskis açıklamasında, "Teklifler var yalan söyleyemem. Beşiktaş benimle direkt temas kurmadı. Sözleşmem sezon sonunda bitiyor ve gelecekte ne olacağına kulübüm karar verecek" sözlerini kullandı.
Sözleşmesinin biteceği 30 Haziran'a kadar kendisine teklif yapılmazsa ayrılacağını söyleyen Arlauskis, "Corona virüsü yüzünden kulüpler çeşitli tasarruflar yapıyor. Kurtulmak istedikleri futbolculardan da bu yolla ayrılabiliyorlar. Bana 30 Haziran'a kadar teklif gelmezse ben de ayrılcağım" ifadelerini sarf etti.
Aldığı tekliflerin çoğunun Türkiye'den olduğunu söyleyen Arlauskis, "Beşiktaş diye teyit edemiyorum. Duyduğum bir şey var ama söyleyemiyorum." dedi.
Kendisine teklifler olduğunu ancak bunu açıklayamayacağını söyleyen deneyimli kaleci, "Teklif aldığım doğru. Bunlar İspanya, İngiltere, Almanya ve İtalya'dan değil daha farklı yerlerden." diyerek transfer döneminin kendisi için hareketli olacağını belirtti.
32 yaşındaki kaleci ülkesinde başladığı profesyonel futbol kariyerinde Dziugas, Siauliai, Unirea Urziceni, Rubin Kazan, Watford, Espanyol ve Cluj'da forma giydi.
- 21.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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