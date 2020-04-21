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21 Nisan 2020, Salı
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'ten açıklaması!

Giedrius Arlauskis'ten Beşiktaş açıklaması!

Alman file bekçisi Loris Karius'la yola devam etmeyecek olan 'ta kaleci arayışları hız kazandı. Listedeki birçok isimle temaslarını sürdüren siyah-beyazlılarda gündeme gelmişti. Litvanyalı file bekçisinden Beşiktaş açıklaması geldi.

'ın gündeminde olduğu iddia edilen Cluj'un Litvanyalı kalecisi , Beşiktaş'ın gündeminde olduğuna dair iddialara yanıt verdi.

''BEŞİKTAŞ BENİMLE DİREKT TEMAS KURMADI''
Rumen basınına konuşan Arlauskis kendisine teklifler olduğunu doğruladı ancak Beşiktaş ile direkt temas kurmadığını söyledi. 32 yaşındaki Litvanyalı Arlauskis açıklamasında, "Teklifler var yalan söyleyemem. Beşiktaş benimle direkt temas kurmadı. Sözleşmem sezon sonunda bitiyor ve gelecekte ne olacağına kulübüm karar verecek" sözlerini kullandı.

Sözleşmesinin biteceği 'a kadar kendisine teklif yapılmazsa ayrılacağını söyleyen Arlauskis, "Corona virüsü yüzünden kulüpler çeşitli tasarruflar yapıyor. Kurtulmak istedikleri futbolculardan da bu yolla ayrılabiliyorlar. Bana 30 Haziran'a kadar teklif gelmezse ben de ayrılcağım" ifadelerini sarf etti.

Aldığı tekliflerin çoğunun 'den olduğunu söyleyen Arlauskis, "Beşiktaş diye teyit edemiyorum. Duyduğum bir şey var ama söyleyemiyorum." dedi.

Kendisine teklifler olduğunu ancak bunu açıklayamayacağını söyleyen deneyimli kaleci, "Teklif aldığım doğru. Bunlar , , ve 'dan değil daha farklı yerlerden." diyerek transfer döneminin kendisi için hareketli olacağını belirtti.

32 yaşındaki kaleci ülkesinde başladığı profesyonel futbol kariyerinde Dziugas, Siauliai, Unirea Urziceni, , Watford, Espanyol ve Cluj'da forma giydi.

  1. 21.04.2020
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