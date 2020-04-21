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21 Nisan 2020, Salı
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’un ısrarı

Feyenoord’un Lens ısrarı

, uzun zamandır kurtulmaya çalıştığı konusunda mutlu sona çok yaklaştı. Aldığı yüksek ücret nedeniyle gitmeye yanaşmayan Hollandalı oyuncu, 'un hocası 'ın teklifini kabul etti.

, uzun zamandır kurtulmaya çalıştığı konusunda mutlu sona çok yaklaştı. Aldığı yüksek ücret nedeniyle gitmeye yanaşmayan Hollandalı oyuncu, 'un hocası 'ın teklifini kabul etti. Todo-Fichajes'in haberine göre tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş'tan Lens'in takıma kazandırılmasını istedi. Haberde ekibinin Beşiktaş ile temasa geçtiği ve anlaşmanın yakın olduğu vurgulandı.
  1. 21.4.2020
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