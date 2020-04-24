Beşiktaş'ta kaleci arayışları sürüyor! Simon Sluga... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
24 Nisan 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Bu ismi ilk kez duyacaksınız... Yeni kaleci İngiltere’den geliyor!

'ta kaleci arayışları sürüyor! Simon Sluga...

Beşiktaş'ta kaleci arayışları sürüyor! Simon Sluga...

Geldiği günden bu yana ile yıldızı bir türlü barışmayan Alman kaleci Loris Karius ile yollarını arayacak olan Beşiktaş'ta kaleci arayışları tüm hızıyla sürerken İngiliz basınında flaş bir isim ortaya atıldı. İşte detaylar...

'ın devi 'dan kadrosuna kattığı ancak geldiği günden bu yana beklentileri karşılayamayan 26 yaşındaki Alman golcü Loris Karius ile yollar ayrılma noktasında.

Hal böyleyken, liglere de ara verilmesi sonrası 1 numara arayışlarını hızlandıran siyah-beyazlılar için birçok isim gündeme gelmeye devam ederken, bu kez İngiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Habere göre, kulübü Liverpool'a geri dönecek olan Karius'un yerine bir isim arayan siyah-beyazlılar 27 yaşındaki Hırvat kalecisi Simon Sluga için harekete geçti. Rijeka'dan Luton'a 1,70 milyon Euro bonservis bedeli ile olan Sluga'nın takımı ile 3 yıllık bir sözleşmesi bulunuyor.

Öte yandan haberde, Sluga'nın ekibi Luton'un alt lige düşmesi halinde siyah-beyazlılara transferinin gerçekleşmesinin çok olası olduğunu da yazdı.

SIMON SLUGA KİMDİR?

Hırvatistan doğumlu 27 yaşındaki kaleci, 1.91 boyundadır. Güncel piyasa değer 950 bin Euro olan başarılı eldiven Luton Town forması giymektedir. Futbol hayatına Jadran Porec kulübünde 2007 yılında başlayan Sluga, daha sonra Rijeka, Juventus, Verona gibi ekiplerin altyapılarında forma giymiştir.

Simon Sluga, bu sezon 25 maçta 2.250 dakika forma giyerken kalesinde 43 gol görmüştür.

  1. 24.04.2020
  2. Güncelleme: 24.04.2020 14:19
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ta kaleci arayışları sürüyor! Simon Sluga... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA