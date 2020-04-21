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21 Nisan 2020, Salı
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operasyonu! Bedavaya gelecek

Nicolas Gaitan operasyonu! Bedavaya gelecek

Ljajic’le ipleri kopma noktasına gelen , Fransız ekibi ’in 32 yaşındaki yıldızı ’ı takibe aldı. Sözleşmesi sezon sonu bitecek Arjantinli için Lille’de oynayan Yusuf ve Zeki’den bilgi alınacak.

Süper Lig'de bu sezon bazı oyuncularından beklenen verimi alamayan , orta saha transferi için hamlelere başladı. Bu sezon özellikle Adem Ljajic'in inişli çıkışlı bir grafik sergilemesi nedeniyle sıkıntı yaşayan , 'da ekibinde forma giyen 10 numara 'a kanca attı. Ocak ayındaki ara döneminde de gündeme gelen Arjantinli futbolcu için girişimlere başlayan siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki yıldız oyuncuyu transfer ederek orta alana yeniden dinamizm getirmeyi hedefliyor.

BONSERVİS BEDELİ YOK, BEDAVA YILDIZ
Devre arasında ABD Kulübü Chicago Fire'da forma giyen, ara dönemde Lille ile 6 aylığına anlaşan tecrübeli futbolcunun sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Siyah-beyazlılar 32 yaşındaki oyuncuya bonservis bedeli ödenmeyeceği için, imza parası konusunda da ısrarcı olmaması durumunda bu transfere olumlu yaklaşıyor. Beşiktaş yönetiminin istikrarlı oyuncu 'la ilgili olarak Lille'de forma giyen Türk futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'ten de bilgi alış verişinde bulunması bekleniyor.

441 MAÇTA 188 GOLE KATKI!
Lille'de forma giyen Gaitan, profesyonel kulüp kariyerinde bugüne kadar 441 karşılaşmada görev yaptı. Bu periyotta 64 gol atan tecrübeli oyuncu, 124 de asist yaparken; toplamda 188 gole direkt olarak katkıda bulundu.

  1. 21.4.2020
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