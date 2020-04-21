Nicolas Gaitan operasyonu! Bedavaya gelecek
Ljajic’le ipleri kopma noktasına gelen Beşiktaş, Fransız ekibi Lille’in 32 yaşındaki yıldızı Nico Gaitan’ı takibe aldı. Sözleşmesi sezon sonu bitecek Arjantinli için Lille’de oynayan Yusuf ve Zeki’den bilgi alınacak.
Süper Lig'de bu sezon bazı oyuncularından beklenen verimi alamayan Beşiktaş, orta saha transferi için hamlelere başladı. Bu sezon özellikle Adem Ljajic'in inişli çıkışlı bir grafik sergilemesi nedeniyle sıkıntı yaşayan Kara Kartal, Fransa'da Lille ekibinde forma giyen 10 numara Nicolas Gaitan'a kanca attı. Ocak ayındaki ara transfer döneminde de gündeme gelen Arjantinli futbolcu için girişimlere başlayan siyah-beyazlılar, 31 yaşındaki yıldız oyuncuyu transfer ederek orta alana yeniden dinamizm getirmeyi hedefliyor.
BONSERVİS BEDELİ YOK, BEDAVA YILDIZ
Devre arasında ABD Kulübü Chicago Fire'da forma giyen, ara dönemde Lille ile 6 aylığına anlaşan tecrübeli futbolcunun sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. Siyah-beyazlılar 32 yaşındaki oyuncuya bonservis bedeli ödenmeyeceği için, imza parası konusunda da ısrarcı olmaması durumunda bu transfere olumlu yaklaşıyor. Beşiktaş yönetiminin istikrarlı oyuncu Nico Gaitan'la ilgili olarak Lille'de forma giyen Türk futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'ten de bilgi alış verişinde bulunması bekleniyor.
441 MAÇTA 188 GOLE KATKI!
Lille'de forma giyen Gaitan, profesyonel kulüp kariyerinde bugüne kadar 441 karşılaşmada görev yaptı. Bu periyotta 64 gol atan tecrübeli oyuncu, 124 de asist yaparken; toplamda 188 gole direkt olarak katkıda bulundu.
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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