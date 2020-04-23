Vida Aston Villa’ya - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
23 Nisan 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Vida Aston Villa’ya

Vida ’ya

Vida Aston Villa’ya

İngiliz basını, ’nın ’yı almak için düğmeye bastığını yazdı. W. Bromwich ve Marsilya da Vida için devreye girdi.

'ta ayrılık rüzgarları esiyor, siyah beyazlılar Vida ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor... İngiliz medyasında yer alan bilgilere göre , Vida için devreye girdi. 'e verilen arada mali olarak büyük sıkıntıya giren siyah beyazlılar, kısa süre önce yüksek miktarda maaş kazanan futbolcularla yollarını ayıracağını açıklamıştı. Haftalık 55 bin pound kazanan Vida, şu anda kulübünün en yüksek maaş alan futbolcusu. Bu bağlamda İngiliz medyasında, Beşiktaşlı 'ya dair flaş bir habere imza atıldı. Buna göre siyah beyazlı yöneticilerin, yıldız oyuncuyu elden çıkartmak için Avrupa takımlarıyla temasta bulunduğu ve Aston Villa'nın Vida için önemli bir girişimde bulunacağı duyuruldu. Ocak ayında da Vida için Aston Villa teklifle bulunmuş ancak reddedilmişti. ve Marsilya'da Vida'yı takip eden takımlar arasında bulunuyor.

5 TAKIMDA OYNADI
1989'da Hırvatistan'ın Osijek şehrinde dünyaya gelen Vida, 1.84 boyunda ve stoper mevkinde forma giyiyor. Kariyerine doğduğu şehrin takımı olan Osijek'ta başlayan yıldız futbolcu, daha sonra sırasıyla Leverkusen, D. Zagreb, ve Beşiktaş formalarını terletti. Vida, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 32 müsabakada 4 gole imza atarken, 2 bin 714 dakika sahada kalmayı başardı.
  1. 23.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Vida Aston Villa’ya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA