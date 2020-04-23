Vida Aston Villa’ya
İngiliz basını, Aston Villa’nın Domagoj Vida’yı almak için düğmeye bastığını yazdı. W. Bromwich ve Marsilya da Vida için devreye girdi.
5 TAKIMDA OYNADI
1989'da Hırvatistan'ın Osijek şehrinde dünyaya gelen Vida, 1.84 boyunda ve stoper mevkinde forma giyiyor. Kariyerine doğduğu şehrin takımı olan Osijek'ta başlayan yıldız futbolcu, daha sonra sırasıyla Leverkusen, D. Zagreb, Dinamo Kiev ve Beşiktaş formalarını terletti. Vida, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 32 müsabakada 4 gole imza atarken, 2 bin 714 dakika sahada kalmayı başardı.
- 23.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Vida Aston Villa’ya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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