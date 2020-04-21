Oğuzhan Özyakup'tan flaş karar! Beşiktaş'a kapıları kapattı | Oğuzhan Özyakup Beşiktaş'a dönecek mi? - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
21 Nisan 2020, Salı
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'tan flaş karar! 'a kapıları kapattı

Oğuzhan Özyakup'tan flaş karar! Beşiktaş'a kapıları kapattı

'ta son dakika gelişmesi... Geçtiğimiz ara döneminde  siyah beyazlılardan ayrılarak Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'un yolunu tutan milli yıldız, geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken, kulübü Beşiktaş'a kapılarını kapattı! İşte detaylar...

konusunda belirsizlik yaşanmaya devam ediliyor... Sezonun sona ermesinin ardından Feyenoord ile sözleşmesi sona erecek olan ve 'ın takas transferinde kullanmak istediği milli futbolcu, siyah beyazlılara kapısını kapattı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Oğuzhan Özyakup, Hollanda basınına açıklamalarda bulunurken, Türkiye'ye dönmek istemediğini ifade etti.

Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle ertelenen Hollanda Ligi'nde de futbolcular, Süper Lig'de olduğu gibi evlerinde çalışırken, Oğuzhan'ın da bu süreçte evinde çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Haberin detaylarında yer verilenlere göre milli futbolcu, Hollanda'da, ailesinin yanında mutlu olduğunu belirtti ve şu anda Türkiye'ye dönme gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

Oğuzhan Özyakup, 2. yarıda olduğu Feyenoord ile 4 müsabakada rol alırken 1 gol kaydetmişti.

  1. 21.04.2020
  2. Güncelleme: 21.04.2020 13:16
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