Oğuzhan Özyakup'tan flaş karar! Beşiktaş'a kapıları kapattı
Beşiktaş'ta son dakika Oğuzhan Özyakup gelişmesi... Geçtiğimiz ara transfer döneminde siyah beyazlılardan ayrılarak Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'un yolunu tutan milli yıldız, geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken, kulübü Beşiktaş'a kapılarını kapattı! İşte detaylar...
Oğuzhan Özyakup konusunda belirsizlik yaşanmaya devam ediliyor... Sezonun sona ermesinin ardından Feyenoord ile sözleşmesi sona erecek olan ve Beşiktaş'ın takas transferinde kullanmak istediği milli futbolcu, siyah beyazlılara kapısını kapattı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Oğuzhan Özyakup, Hollanda basınına açıklamalarda bulunurken, Türkiye'ye dönmek istemediğini ifade etti.
Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle ertelenen Hollanda Ligi'nde de futbolcular, Süper Lig'de olduğu gibi evlerinde çalışırken, Oğuzhan'ın da bu süreçte evinde çalışmalarına devam ettiği bildirildi.
Haberin detaylarında yer verilenlere göre milli futbolcu, Hollanda'da, ailesinin yanında mutlu olduğunu belirtti ve şu anda Türkiye'ye dönme gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi.
Oğuzhan Özyakup, 2. yarıda transfer olduğu Feyenoord ile 4 müsabakada rol alırken 1 gol kaydetmişti.
- 21.04.2020
- Güncelleme: 21.04.2020 13:16
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Oğuzhan Özyakup'tan flaş karar! Beşiktaş'a kapıları kapattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.