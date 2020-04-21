Oğuzhan Özyakup'tan flaş karar! Beşiktaş'a kapıları kapattı

Oğuzhan Özyakup konusunda belirsizlik yaşanmaya devam ediliyor... Sezonun sona ermesinin ardından Feyenoord ile sözleşmesi sona erecek olan ve Beşiktaş'ın takas transferinde kullanmak istediği milli futbolcu, siyah beyazlılara kapısını kapattı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Oğuzhan Özyakup, Hollanda basınına açıklamalarda bulunurken, Türkiye'ye dönmek istemediğini ifade etti.

Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle ertelenen Hollanda Ligi'nde de futbolcular, Süper Lig'de olduğu gibi evlerinde çalışırken, Oğuzhan'ın da bu süreçte evinde çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Haberin detaylarında yer verilenlere göre milli futbolcu, Hollanda'da, ailesinin yanında mutlu olduğunu belirtti ve şu anda Türkiye'ye dönme gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

Oğuzhan Özyakup, 2. yarıda transfer olduğu Feyenoord ile 4 müsabakada rol alırken 1 gol kaydetmişti.