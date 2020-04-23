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23 Nisan 2020, Perşembe
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Çebi: Geri adım atmayacağız

Çebi: Geri adım atmayacağız

 Başkanı , kulübün son 10 yıldaki faaliyetlerinin incelenmesi için başlatılan araştırmadan vazgeçilmeyeceğini belirtti.

Başkanı , kulübün son 10 yıldaki faaliyetlerinin incelenmesi için başlatılan araştırmadan vazgeçilmeyeceğini belirtti. Popüler olmak için kötü niyetle Beşiktaş'ın kullanılmaya çalışıldığını aktaran Çebi şu ifadeleri kullandı: Bu şerefli göreve geldikten sonra hemen bağımsız bir denetim firmasıyla son 10 yılı incelemeye aldık. KPMG firması, salgına rağmen titizce çalışıyor. Bundan rahatsız olanlar Beşiktaş'a saldırmaya başladı. Belgesi olanlar firmaya yollasın."
  1. 23.4.2020
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