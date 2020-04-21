Yabancılara tolerans yok! Kesinlikle ödenmeyecek
Corona virüsü etkileri futbolu olumsuz yönde etkiledi ve bütün kulüpler maddi anlamda zor günler yaşıyor. Mali yükü hafifletmek isteyen bütün kulüpler, futbolcularından maaş indirim talebinde bulunacak. Bu indirimin miktarı yüzde 30 olarak hazırlanırken, yabancı futbolculadan bir miktar daha fazla fedakerlık beklenecek. Öyle ki anlaşmalarda bulunan bonusların kesinlikle ödenmemesi kararlaştırıldı.
Süper Lig ekipleri corona virüsünün yarattığı olumsuz tabloyu biraz olsun azaltabilmek için futbolcularından fedakarlık bekliyor.
Ajansspor'un haberine göre, yayıncı kuruluş, maç günü ve sponsorluk gelirleri kesilen kulüpler, ortalama kaybın yüzde 30 olacağını hesaplayarak futbolculcularla da bu şekilde masaya oturmaya hazırlanıyor.
Oyunculara yüzde 30 kesinti taleplerini iletmeye hazırlanan kulüpler, mevcut durumun düzelmesi sonrasında da iyileştirmeye sıcak bakıyorlar. Ancak bazı maaş sıkalası yüksek oyuncularda bu oranın biraz daha üstüne çıkılması da masada.
Yani yıllık geliri 3 milyon Euro'nun üzerinde olan oyunculardan kulüplerin talebi yüzde 40-50 arasında bir kesinti.
BONUSLAR KESİNLİKLE ÖDENMEYECEK
Bunda da gerekçe olarak yükselen kuru gösteriyorlar. Yerli oyuncuların TL olarak maaş aldığını ve yabancıların Euro üzerinden kazandığını söyleyen yöneticiler, "Yabancılardan bir miktar daha fazla talebimiz var. Hatta bonuslar bu sezon kesinlikle ödenmeyecek." diyorlar.
- 21.04.2020
- Yabancılara tolerans yok! Kesinlikle ödenmeyecek
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yabancılara tolerans yok! Kesinlikle ödenmeyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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