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21 Nisan 2020, Salı
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Yabancılara tolerans yok! Kesinlikle ödenmeyecek

Yabancılara tolerans yok! Kesinlikle ödenmeyecek

Corona virüsü etkileri futbolu olumsuz yönde etkiledi ve bütün kulüpler maddi anlamda zor günler yaşıyor. Mali yükü hafifletmek isteyen bütün kulüpler, futbolcularından maaş indirim talebinde bulunacak. Bu indirimin miktarı yüzde 30 olarak hazırlanırken, yabancı futbolculadan bir miktar daha fazla fedakerlık beklenecek. Öyle ki anlaşmalarda bulunan bonusların kesinlikle ödenmemesi kararlaştırıldı.

ekipleri corona virüsünün yarattığı olumsuz tabloyu biraz olsun azaltabilmek için futbolcularından fedakarlık bekliyor.

Ajansspor'un haberine göre, yayıncı kuruluş, maç günü ve sponsorluk gelirleri kesilen kulüpler, ortalama kaybın yüzde 30 olacağını hesaplayarak futbolculcularla da bu şekilde masaya oturmaya hazırlanıyor.

Oyunculara yüzde 30 kesinti taleplerini iletmeye hazırlanan kulüpler, mevcut durumun düzelmesi sonrasında da iyileştirmeye sıcak bakıyorlar. Ancak bazı maaş sıkalası yüksek oyuncularda bu oranın biraz daha üstüne çıkılması da masada.

Yani yıllık geliri 3 milyon Euro'nun üzerinde olan oyunculardan kulüplerin talebi yüzde 40-50 arasında bir kesinti.

BONUSLAR KESİNLİKLE ÖDENMEYECEK
Bunda da gerekçe olarak yükselen kuru gösteriyorlar. Yerli oyuncuların TL olarak maaş aldığını ve yabancıların Euro üzerinden kazandığını söyleyen yöneticiler, "Yabancılardan bir miktar daha fazla talebimiz var. Hatta bonuslar bu sezon kesinlikle ödenmeyecek." diyorlar.

  1. 21.04.2020
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