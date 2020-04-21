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Fenerbahçe'de teknik direktör için karar! Resmi imza...

Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör haberi... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada sarı lacivertliler, 2020-21 sezonunda futbolun başına getirmeyi planladığı isimleri belirledi... Fenerbahçeli kurmaylar, yaptığı çalışmada dünyaca ünlü teknik direktörleri de listesine alırken, imza aşamasına geldiği hocalarla temasları sıklaştırdı! Peki Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? İmza aşamasına geldiği isimler kimler? İşte detaylar...

21 Nisan 2020 Salı 16:51 Güncelleme: 21.04.2020 17:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





