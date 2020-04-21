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Fenerbahçe'de teknik direktör için karar! Resmi imza...
Fenerbahçe'de teknik direktör için karar! Resmi imza...
Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör haberi... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada sarı lacivertliler, 2020-21 sezonunda futbolun başına getirmeyi planladığı isimleri belirledi... Fenerbahçeli kurmaylar, yaptığı çalışmada dünyaca ünlü teknik direktörleri de listesine alırken, imza aşamasına geldiği hocalarla temasları sıklaştırdı! Peki Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? İmza aşamasına geldiği isimler kimler? İşte detaylar...
21 Nisan 2020 Salı 16:51
Güncelleme: 21.04.2020 17:02
2019-20 sezonuna Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal ile girmiş, kadrosuna Luiz Gustavo, Max Kruse, Emre Belözoğlu, Vedat Muriç gibi isimleri katmıştı.
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Yapılan bu transferler sonrasında sezon sonu için şampiyonluk hedefi koyan sarı lacivertliler, ligin ilk haftasında attığı 5 golle rakiplerine adeta göz dağı vermişti.
Sarı lacivertliler, ligin ilerleyen haftalarında istenilen performansı sergileyemezken, takım içerisinde yaşanılan olumsuzluklar sahaya da yansımıştı.
20 YILLIK SERİ BİTTİ
Fenerbahçe'nin 20 yılı aşkın süredir elinde bulundurduğu derbi üstünlüğü sona ermiş ve Kadıköy'de, Galatasaray'dan alınan 3-1'lik mağlubiyet, camiada derin üzüntüye neden olmuştu.
Derbi sonrasında dönemin teknik direktörü Ersun Yanal, eleştiri oklarının hedefi olurken, sarı lacivertli takımın kaptanı Emre Belözoğlu ile arasına polemikler yaşandığı ve bunun da sahaya yansıdığı iddia edilmişti.