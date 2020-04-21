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Fenerbahçe'de her şey sil baştan ve flaş kararlar! Kimsenin beklemediği 2 isim satılık

Sezona iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe ligin ikinci yarısında aldığı üst üste başarısız sonuçlarla şampiyonluk yarışından koptu. Sarı-lacivertli kurmaylar gelecek sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına başladı ve radikal kararlar aldı. Vedat Muriqi'e Avrupa'dan teklifler geldiği iddia edilen Fenerbahçe'de yönetim kimsenin beklemediği iki ismi satılığa çıkardı. İşte sarı-lacivertlilerde yaşanacak olan büyük değişim ve satışa çıkarılan isimler...

21 Nisan 2020 Salı 15:36 Güncelleme: 21.04.2020 15:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





