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Fenerbahçe'de her şey sil baştan ve flaş kararlar! Kimsenin beklemediği 2 isim satılık
Sezona iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe ligin ikinci yarısında aldığı üst üste başarısız sonuçlarla şampiyonluk yarışından koptu. Sarı-lacivertli kurmaylar gelecek sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına başladı ve radikal kararlar aldı. Vedat Muriqi'e Avrupa'dan teklifler geldiği iddia edilen Fenerbahçe'de yönetim kimsenin beklemediği iki ismi satılığa çıkardı. İşte sarı-lacivertlilerde yaşanacak olan büyük değişim ve satışa çıkarılan isimler...
21 Nisan 2020 Salı 15:36
Güncelleme: 21.04.2020 15:40
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Fenerbahçe'de gözler Vedat Muriqi'nin olası transferine çevrilirken, sarı-lacivertli kurmaylar flaş bir karara imza attı.
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Yeni sezon öncesi radikal kararlar almaya başlayan Fenerbahçe yönetiminde yapılacak olan ilk şey kadroda büyük bir revizyona gitmek olacak.
Buna göre takımdan ayrılacak isimler ve yola devam edilecek futbolcular belirlenirken, flaş iki isim satılığa çıkarıldı.
İşte o isimler...
TAKIMDAN AYRILACAKLAR
ALPER POTUK Sözleşmesi 2022 yazında sona erecek olan Alper Potuk ile uzun süredir yollar ayrılmak isteniyor. Alper'e bu yaz da gitmesi yönünde bir uyarı yapılacak.
MAURICIO ISLA Sözleşmesi haziran ayı sonunda bitecek olan Mauricio Isla ile yola devam edilmeyecek. Sezon boyunca performansı dalgalı seyreden Şilili futbolcunun yerine yeni bir sağ bek arayışına başlanacak.