Fenerbahçe'de her şey sil baştan ve flaş kararlar! Kimsenin beklemediği 2 isim satılık - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Nisan 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'de her şey sil baştan ve flaş kararlar! Kimsenin beklemediği 2 isim satılık

Fenerbahçe'de her şey sil baştan ve flaş kararlar! Kimsenin beklemediği 2 isim satılık

Sezona iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe ligin ikinci yarısında aldığı üst üste başarısız sonuçlarla şampiyonluk yarışından koptu. Sarı-lacivertli kurmaylar gelecek sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalarına başladı ve radikal kararlar aldı. Vedat Muriqi'e Avrupa'dan teklifler geldiği iddia edilen Fenerbahçe'de yönetim kimsenin beklemediği iki ismi satılığa çıkardı. İşte sarı-lacivertlilerde yaşanacak olan büyük değişim ve satışa çıkarılan isimler...
21 Nisan 2020 Salı 15:36 Güncelleme: 21.04.2020 15:40
Fenerbahçe'de her şey sil baştan ve flaş kararlar! Kimsenin beklemediği 2 isim satılık

Fenerbahçe'de gözler Vedat Muriqi'nin olası transferine çevrilirken, sarı-lacivertli kurmaylar flaş bir karara imza attı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'de her şey sil baştan ve flaş kararlar! Kimsenin beklemediği 2 isim satılık

Yeni sezon öncesi radikal kararlar almaya başlayan Fenerbahçe yönetiminde yapılacak olan ilk şey kadroda büyük bir revizyona gitmek olacak.

Fenerbahçe'de her şey sil baştan ve flaş kararlar! Kimsenin beklemediği 2 isim satılık

Buna göre takımdan ayrılacak isimler ve yola devam edilecek futbolcular belirlenirken, flaş iki isim satılığa çıkarıldı.

İşte o isimler...

Fenerbahçe'de her şey sil baştan ve flaş kararlar! Kimsenin beklemediği 2 isim satılık

TAKIMDAN AYRILACAKLAR

ALPER POTUK
Sözleşmesi 2022 yazında sona erecek olan Alper Potuk ile uzun süredir yollar ayrılmak isteniyor. Alper'e bu yaz da gitmesi yönünde bir uyarı yapılacak.

Fenerbahçe'de her şey sil baştan ve flaş kararlar! Kimsenin beklemediği 2 isim satılık

MAURICIO ISLA
Sözleşmesi haziran ayı sonunda bitecek olan Mauricio Isla ile yola devam edilmeyecek. Sezon boyunca performansı dalgalı seyreden Şilili futbolcunun yerine yeni bir sağ bek arayışına başlanacak.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA