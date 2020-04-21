Emre Belözoğlu acil toplantı kararlarını açıkladı: Altyapıdan o futbolcular... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Nisan 2020, Salı
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Emre Belözoğlu acil toplantı kararlarını açıkladı: Altyapıdan o futbolcular...

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu rüzgarları esmeye başladı. Yeni sezonda sarı-lacivertli takımda sportif direktör olarak görev yapması beklenen 39 yaşındaki isim kolları sıvadı ve altyapı hocalarıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi. İşte o toplantının detayları...
21 Nisan 2020 Salı 14:00 Güncelleme: 21.04.2020 14:13
Emre Belözoğlu acil toplantı kararlarını açıkladı: Altyapıdan o futbolcular...

Fenerbahçe'de sezonun sona ermesiyle birlikte futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu'nun sarı-lacivertli takımda sportif direktör olarak görev yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.


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Emre Belözoğlu acil toplantı kararlarını açıkladı: Altyapıdan o futbolcular...

Yeni görevi resmen tebliğ edilmemiş olsa da 39 yaşındaki isim kulüpte ağırlığını hissettirmeye başladı.


Emre Belözoğlu acil toplantı kararlarını açıkladı: Altyapıdan o futbolcular...

Altyapı hocalarıyla bir toplantı yapan Emre Belözoğlu, tüm hocaları açık açık uyarırken, dikkatli olmalarını istedi.


Emre Belözoğlu acil toplantı kararlarını açıkladı: Altyapıdan o futbolcular...

Ajansspor'un haberine göre, teknik direktör arayışından yeni sezonda transfer edilecek futbolculara kadar şimdiden yönetime fikir verme noktasında devreye giren Emre Belözoğlu, corona virüsü nedeniyle liglere ara verilince, yeni sezonda üstleneceği görevin provalarına da başlama olanağı buldu.

İşte Belözoğlu'nun altyapı hocalarına yaptığı toplantıdan öne çıkan detaylar;

Emre Belözoğlu acil toplantı kararlarını açıkladı: Altyapıdan o futbolcular...

Altyapıdaki tüm hocalarla bir toplantı gerçekleştiren Belözoğlu'nun, "Kulüpler Türkiye Futbol Federasyonu ve UEFA'nın finansal kısıtlamaları nedeniyle zaten harcamalarında kısıtlmaya gitmek zorunda. Şimdi bunun üzerine bir de corona virüsü çıktı. Tüm planlar alt üst oldu. Bu diğer yandan altyapıların önemini de kat kat artırdı. Biz de altyapıdan beslenmek zorundayız.

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