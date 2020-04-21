Emre Belözoğlu acil toplantı kararlarını açıkladı: Altyapıdan o futbolcular...
Ajansspor'un haberine göre, teknik direktör arayışından yeni sezonda transfer edilecek futbolculara kadar şimdiden yönetime fikir verme noktasında devreye giren Emre Belözoğlu, corona virüsü nedeniyle liglere ara verilince, yeni sezonda üstleneceği görevin provalarına da başlama olanağı buldu.
İşte Belözoğlu'nun altyapı hocalarına yaptığı toplantıdan öne çıkan detaylar;
Altyapıdaki tüm hocalarla bir toplantı gerçekleştiren Belözoğlu'nun, "Kulüpler Türkiye Futbol Federasyonu ve UEFA'nın finansal kısıtlamaları nedeniyle zaten harcamalarında kısıtlmaya gitmek zorunda. Şimdi bunun üzerine bir de corona virüsü çıktı. Tüm planlar alt üst oldu. Bu diğer yandan altyapıların önemini de kat kat artırdı. Biz de altyapıdan beslenmek zorundayız.