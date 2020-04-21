Galatasaray'da çılgın takas ve 90 milyon TL...
Corona virüsü nedeniyle dünya futbolu durmuşken transfer harekatı günden güne hız kazandı... Ligin ikinci yarısında yakaladığı ivmeyle şampiyonluk yarışının en büyük adaylarından olan Galatasaray, transferin en hareketli ekiplerinden... Sarı-kırmızılılar önümüzdeki sezon çalışmalarında vitesi şimdiden yükseltmişken kadrodaki bazı isimler için de teklifler gelmeye devam ediyor... Son günlerde ise Galatasaray'ın kapısı Arap kulüpleri tarafından sıkça çalınmaya başlandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)