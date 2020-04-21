Galatasaray'da büyük kriz! 'Anlaşmalar iptal...'

Corona virüsünün en çok etkilediği kulüplerin başında gelen Galatasaray'da Fatih Terim başta olmak üzere Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın da test sonuçları pozitif çıkmıştı... Yapılan tedavinin ardından sağlığına kavuşan isimlerden Abdurrahim Albayrak, yaşanan bu süreç hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu. Albayrak'ın bu açıklamaları sarı-kırmızılılarda yaşanan krizinde perdesini aralamış oldu. İşte detaylar...
21 Nisan 2020 Salı 14:56
Güncelleme: 21.04.2020 14:56
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Corona virüsü salgının Türkiye'yi vurmasının ardından Covid-19'dan en çok etkilenen kulüpler arasında yer alan Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Mahmut Recevik ve Fatih Terim'in corona virüsü testleri pozitif çıkmıştı.
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Corona virüsüne yakalanan 4 ismin de hastanede gördükleri tedavinin ardından taburcu olmaları ve sağlıklarına kavuşmalarının ardından Albayrak, amatör şubelerin kapatılmasında sponsorlara kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
Galatasaray İkinci Başkanı, yaptığı açıklamada "Amatörleri belli bir süre kapatmamız lazım. Buna taraftarlar da razı olmalı. Bunları yapamazsak kapıya kilit vururuz. Bütün sponsorlar anlaşma iptali için yazı gönderdi. Zaten uzun sürede taraftarlar tribünde olmaz" ifadelerini kullanmıştı.
AMATÖR ŞUBELERİN KAPATILMASI GÜNDEME GELMEDİ
Konuyla ilgili ortaya çarpıcı bilgiler çıktı. Buna göre Albayrak'ın spontane olarak böyle bir çıkışta bulunduğu ve yönetimde amatör şubelerin kapanması konusunun gündeme dahi gelmediği öğrenildi.
CENGİZ AÇIKLAMALARDAN RAHATSIZ OLDU
Üstelik başkan Mustafa Cengiz'in de Albayrak'ın açıklamasından rahatsız olduğu ve bu konuda ilerleyen günlerde bir düzeltme olacağı ifade edildi.