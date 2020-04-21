Galatasaray'da büyük kriz! 'Anlaşmalar iptal...'

Corona virüsünün en çok etkilediği kulüplerin başında gelen Galatasaray'da Fatih Terim başta olmak üzere Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın da test sonuçları pozitif çıkmıştı... Yapılan tedavinin ardından sağlığına kavuşan isimlerden Abdurrahim Albayrak, yaşanan bu süreç hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu. Albayrak'ın bu açıklamaları sarı-kırmızılılarda yaşanan krizinde perdesini aralamış oldu. İşte detaylar...