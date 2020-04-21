Savaş Çorlu: Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları yönetimi rahatsız etti!
Fotomaç Gazetesi Galatasaray muhabiri ve A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaları Gün Ortası programında değerlendirdi. Çorlu, "Abdurrahim Albayrak'ın açıklamalarını çok duygusal buldum. Yapmış olduğu açıklamada baştan sona kötü bir senaryo vardı. Yönetim içerisinde de büyük rahatsızlık yarattı." ifadelerini kullandı.
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