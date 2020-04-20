Beşiktaş'ın yeni transferi Oğuzhan'dan! Caner yerine...
Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Sezonun sona ermesinin ardından kadrosunu kendi mali şartlarında düzenlemek isteyen siyah beyazlılar, Hollanda ekibi Feyenoor'a flaş bir teklifte bulundu. Hollanda basınından yansıyan bilgilere göre Beşiktaş, Feyenoord'un sol beki Haps'a göz koydu. Peki bu transfer nasıl gerçekleşecek? İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş, transferde sıcak saatler yaşıyor... Başkan Ahmet Nur Çebi yönetiminde çalışmalarını hızlandıran siyah beyazlılar, mali konularda uzlaştığı taktirde yeni takviyelerini kadrosuna dahil etmek istiyor.
Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Beşiktaş, şu anda Oğuzhan Öyakup'un kiralık formasını terlettiği Feyenoord'a sürpriz bir teklifte bulundu. Voetbal4u'nun, okuyucularına aktardığı haberde konu ile ilgili şu bilgilere yer verdi;
"Kış transferinden bu yana Feyenoord'da bulunan Oğuzhan Özyakup yeniden isteniyor. Taraftarlar da, onunla yola devam etmek istiyor. Ancak, transfer için masada 1 milyon euro olmalı.
Türk kulübü, Feyenoord'a sürpriz bir teklifte bulundu. Feyenoord'un Oğuzhan'ı kiralık olarak istemesine olumsuz yanıt veren siyah beyazlılar, masaya başka bir seçenek sundu.
'İSTANBUL KULÜBÜ RIDGECIANO HAPS'I İSTİYOR'
İstanbul kulübü, Feyenoord ile anlaşamamasının ardından Hollanda temsilcisine, Oğuzhan Özyakup'a karşılık, Ridgeciano Haps'ı istediğini bildirdi. Haps'ın yeni bir kulübe gitmek isteyip istemediği şu an için bilinmiyor. Rus ekibi Krasnodar da oyuncu ile ilgileniyor."
RIDGECIANO HAPS KİMDİR?
12 Haziran 1993 tarihinde Hollanda'nın Utrecht şehrinde dünyaya gelen Haps, sol bek ve sol açık mevkilerinde forma giyiyor. Kariyerine Ajax altyapısında başlayan Haps, USV Elinkwijk, AFC Amsterdam, Az Alkmaar Altyapısı, AZ Alkmaar A takımı, Go Ahead Eagles ve Feyenoord formalarını terletti.
Öte yandan Haps, bu sezon Feyenoord formasıyla çıktığı 27 müsabakada 3 gol 3 asistle ön plana çıkarkan, 2184 dakika sahada kalmayı başardı.
CANER YERİNE Mİ?
Öte yandan bu girişim, sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'in ayrılığına dair yorumlandı. Yıldız futbolcunun eski kulübü Fenerbahçe ile temasta olduğunu biliniyor.
- 20.04.2020
- Güncelleme: 20.04.2020 16:01
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ın yeni transferi Oğuzhan'dan! Caner yerine... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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