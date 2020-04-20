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20 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler Beşiktaş Devlerin radarındaki Mensah'tan transfer açıklaması!

'tan transfer açıklaması: Hedefim

Bernard Mensah'tan transfer açıklaması: Hedefim Şampiyonlar Ligi

ve 'la adı anılan Kayserisporlu , hayalinin 'nde oynamak olduğunu açıkladı. Ganalı orta saha oyuncusu, "Her futbolcu gibi benim de bazı hedeflerim ve hayallerim var. Bir gün Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımda, Avrupa arenasında oynamak istiyorum" dedi.

İsmi ve gibi dev takımlarla anılan Kayserisporlu geleceği ve kariyer planları hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Covid19 salgını nedeniyle futbola ara verilmesinden ötürü en sevdiği işini yapamamaktan sıkıntı duyan Bernard Mensah, "Süreç gerçekten çok zor ve sıkıcı. Ancak sağlığımız için tedbirlere uymak zorundayız. Bende tedbirlere uyuyorum ve zamanını evde geçiyorum. Sürekli evdeyim. Ailemle ve çocuklarımla vakit geçiyorum. Haftada en az 3-4 kez antrenman yapmaya çalışıyorum. Fit kalmak için elimden geleni yapıyorum" dedi.

"AVRUPA ARENASINDA OLMAK BENİ MUTLU EDER"

'yi ve 'u seviyorum. Kayseri'de iyi günler geçiriyorum. Kayserispor'da kalmak benim için güzel bir şey. Ancak her futbolcu gibi benim de bazı hedeflerim ve hayallerim var. 'nde oynayan, üst düzeyde bir takımda oynamak isterim. Avrupa arenasında olmak beni daha mutlu eder. O yüzden Kayserispor'dan kalmak benim için ne kadar iyi olsa da hedeflerimi de hayallerimi de düşünüyorum" diye konuştu.

"KÜMEDE KALACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Ligin ikinci yarısında daha olumlu bir futbol oynadıklarını söyleyen Mensah, "Son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet var. Sadece 'ya kaybettik. Bu performans bile bizim ne kadar iyiye gittiğimizi gösteriyor. Futbola yeniden döndükten sonra bu performansımızı devam ettireceğimize ve kümede kalacağımıza inanıyorum" açıklamasında bulundu.

"İSTANBUL'DA İNSANLARI TANIMAK ZOR"

Ganalı futbolcu, ile Kayseri kıyaslamasını da yaptı. Bernard Mensah, "İstanbul milyonların yaşadığı büyük bir şehir. İstanbul'da trafik ve insanların çok çok fazla olması bazen sizi futbola olan konsantre olmanızı kesebiliyor. Gerçekten trafik buna çevre kirliği diyebilir buna çok fazla insanın yaşaması. Bazen bu yorucu olabiliyor. Kayseri'de böyle bir durum yok. 10 dakikada evden tesise gidebiliyorum. İstediğim zaman dışarıda yemek yiyebilirim. İnsanları bir şekilde tanımaya başlıyorsunuz ama İstanbul'da tanımak çok zor. Kayseri'de insanlar ile daha samimi bir iletişiminiz oluyor ve insanların takımı ne kadar sahiplendiğini görüyorsunuz. Futbol için Kayseri çok güzel bir şehir. Sadece futbola odaklanabiliyorsunuz" cümleleri kurdu.


  1. 20.04.2020
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