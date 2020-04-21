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21 Nisan 2020, Salı
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Elneny için ‘devam’ teklifi

Elneny için ‘devam’ teklifi

'nin menajeri , takım arkadaşlarının Mısırlı oyuncuyu kulübün tarihindeki en iyi orta saha oyuncusu olarak kabul ettiklerini iddia etti.

'nin menajeri , takım arkadaşlarının Mısırlı oyuncuyu kulübün tarihindeki en iyi orta saha oyuncusu olarak kabul ettiklerini iddia etti. Nazmi, "Teknik kadrodaki değişime rağmen Beşiktaş yönetimi kiralık anlaşmasını uzatmaktan bahsetmeye başladı. Elneny takımın sonuçlarında etkili olmayı başardı. Biz ve henüz hiçbir şeye karar vermedik. Çünkü önümüzde başka teklifler de var" dedi.
  1. 21.4.2020
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