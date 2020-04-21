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21 Nisan 2020, Salı
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Hajradinovic: 'ı isterim

Hajradinovic: Beşiktaş'ı isterim

'nın başarılı orta saha oyuncusu , yaptığı açıklamada 'ta oynamak istediğini belirtti.

'nın başarılı orta saha oyuncusu , 'ta oynamak istediğini belirtti. A 'un sorularını yanıtlayan Boşnak yıldız konuya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı: "Büyük takımlara karşı oynarken yaşadığımız atmosferi çok özledim. Elime bir şans geçse ve büyük takımlardan birini seçmem istense Beşiktaş'ı seçerdim. Beşiktaş'ta oynamak isterim, çünkü Beşiktaş'ı seviyorum." Kasımpaşa formasıyla 26 resmi maçta görev yapan Haris Hajradinovic fileleri 4 kez havalandırırken, 6 da asist yaptı.
  1. 21.4.2020
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