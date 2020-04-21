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21 Nisan 2020, Salı
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Bedava oynarım!

Bedava oynarım!

yönetiminin kiralık sözleşmesinin feshetmek için görüşmelere devam ettiği oyunculardan biri de ... 'in geri istemediği Fransız oyuncu, ekstra sezonda da forma giyip, Beşiktaş'a yardımcı olmak istediğini yönetime iletti.

yönetiminin kiralık sözleşmesinin feshetmek için görüşmelere devam ettiği oyunculardan biri de ... 'in geri istemediği Fransız oyuncu, ekstra sezonda da forma giyip, Beşiktaş'a yardımcı olmak istediğini yönetime iletti. Hatta o dönemde ücret almadan forma giyeceğini söyledi; siyah-beyazlı yönetim ise bu konuda son kararı Yalçın'la görüştükten sonra verecek
  1. 21.4.2020
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