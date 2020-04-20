Beşiktaş'ta beklenen görüşme başladı! Ahmet Nur Çebi ve Burak Yılmaz... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
20 Nisan 2020, Pazartesi
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'ta beklenen görüşme başladı! ve ...

Beşiktaş'ta beklenen görüşme başladı! Ahmet Nur Çebi ve Burak Yılmaz...

Corona virüsü nedeniyle mali yapısı olumsuz etkilenen kulüplerden olan , oyuncularından maaş indirimi talep edecekti. Beklenen görüşme kulüp başkanı ile takım kaptanı arasında başladı. İşte detaylar...

Corona virüsü salgını sonrasında futbol ekonomisinin nasıl olacağı merak edilirken, Avrupa'da futbol takımları oyuncu maaşların indirime gitmeye başlamıştı. 'de henüz bu konuda somut bir adım atılmazken, 'ta bugün gerçekleştirilen antrenman sonrasında başkan , futbolculardan ile bir araya geldi.

Yaklaşık 1 aylık aranın ardından sahaya inen siyah-beyazlı ekipte, takım kaptanı Burak Yılmaz, antrenman sonrasında tesislerden ayrılmayıp Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Futbolcularla yapılan görüşmede yer alan diğer bir isim ise Futbol A.Ş Başkanvekili oldu.

Cenk Sümer, tesislere girerken basın mensupları tarafından sorulan sorulara, "Çalışmalara devam ediyoruz. Oyuncularla hem mali konular hem de yeni sezon için görüşmeler yapıyoruz. Nasıl olur, nasıl yapacağız onları konuşacağız" cevabını verdi.

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  1. 20.04.2020
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