Beşiktaş'ta beklenen görüşme başladı! Ahmet Nur Çebi ve Burak Yılmaz...
Corona virüsü nedeniyle mali yapısı olumsuz etkilenen kulüplerden olan Beşiktaş, oyuncularından maaş indirimi talep edecekti. Beklenen görüşme kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile takım kaptanı Burak Yılmaz arasında başladı. İşte detaylar...
Corona virüsü salgını sonrasında futbol ekonomisinin nasıl olacağı merak edilirken, Avrupa'da futbol takımları oyuncu maaşların indirime gitmeye başlamıştı. Türkiye'de henüz bu konuda somut bir adım atılmazken, Beşiktaş'ta bugün gerçekleştirilen antrenman sonrasında başkan Ahmet Nur Çebi, futbolculardan Burak Yılmaz ile bir araya geldi.
Yaklaşık 1 aylık aranın ardından sahaya inen siyah-beyazlı ekipte, takım kaptanı Burak Yılmaz, antrenman sonrasında tesislerden ayrılmayıp Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Futbolcularla yapılan görüşmede yer alan diğer bir isim ise Futbol A.Ş Başkanvekili Cenk Sümer oldu.
Cenk Sümer, tesislere girerken basın mensupları tarafından sorulan sorulara, "Çalışmalara devam ediyoruz. Oyuncularla hem mali konular hem de yeni sezon için görüşmeler yapıyoruz. Nasıl olur, nasıl yapacağız onları konuşacağız" cevabını verdi.
- 20.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta beklenen görüşme başladı! Ahmet Nur Çebi ve Burak Yılmaz... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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