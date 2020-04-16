Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dümene geçti! İndirim...
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını dolayısıyla lige verilen arada evden yapılan bireysel çalışmalarla sürdüren Beşiktaş'ta gündem maaş indirimi... Siyah-beyazlı yönetimin oyuncularla maaş indirimi konusunda görüşürken, kaptan Burak Yılmaz'ın takım arkadaşlarıyla tek tek görüşerek maaşlarında indirime gitmeleri yönünde öncülük ettiği öğrenildi.
Corona virüsü salgını dolayısıyla lige verilen arada diğer takımlar gibi maddi kayba uğrayan Beşiktaş'ta yönetim, 56 milyon Euro'luk maaş bütçesini 30 milyon Euro seviyesine çekmek için çalışmalara başladı.
BURAK YILMAZ TEK TEK GÖRÜŞTÜ
Bu doğrultuda oyuncularla maaşlarında indirime gitmeleri yönünde görüşme gerçekleştiren siyah-beyazlılarda kaptan Burak Yılmaz'ın da futbolcularla tek tek görüşme gerçekleştirerek takım arkadaşlarının maaşlarını revize etmesi yönünde öncülük ediyor.
NECİP UYSAL İNDİRİME GİTTİ
Kara Kartal'da maaş indirimi konusunda görüşmeler devam ederken Necip Uysal'ın maaşında indirime gitmeyi kabul ettiği öğrenildi.
- 16.04.2020
- Güncelleme: 16.04.2020 15:18
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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