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16 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler Beşiktaş Burak Yılmaz'dan büyük vefa! Teker teker konuşuyor...

'ta dümene geçti! İndirim...

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dümene geçti! İndirim...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını dolayısıyla lige verilen arada evden yapılan bireysel çalışmalarla sürdüren 'ta gündem maaş indirimi... Siyah-beyazlı yönetimin oyuncularla maaş indirimi konusunda görüşürken, kaptan 'ın takım arkadaşlarıyla tek tek görüşerek maaşlarında indirime gitmeleri yönünde öncülük ettiği öğrenildi.

Corona virüsü salgını dolayısıyla lige verilen arada diğer takımlar gibi maddi kayba uğrayan 'ta yönetim, 56 milyon Euro'luk maaş bütçesini 30 milyon Euro seviyesine çekmek için çalışmalara başladı.

BURAK YILMAZ TEK TEK GÖRÜŞTÜ

Bu doğrultuda oyuncularla maaşlarında indirime gitmeleri yönünde görüşme gerçekleştiren siyah-beyazlılarda kaptan 'ın da futbolcularla tek tek görüşme gerçekleştirerek takım arkadaşlarının maaşlarını revize etmesi yönünde öncülük ediyor.

NECİP UYSAL İNDİRİME GİTTİ

Kara Kartal'da maaş indirimi konusunda görüşmeler devam ederken Necip Uysal'ın maaşında indirime gitmeyi kabul ettiği öğrenildi.

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  1. 16.04.2020
  2. Güncelleme: 16.04.2020 15:18
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