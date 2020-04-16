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16 Nisan 2020, Perşembe
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efsane ismi için anma mesajı yayınladı

Beşiktaş efsane ismi Baba Hakkı için anma mesajı yayınladı

, kulübün simgesi halinde gelen "" lakaplı eski futbolcusu 'in 31. ölüm yıl dönümünde sosyal medya üzerinden paylaştığı video ile bir anma mesajı yayınladı.

Kulübü, eski futbolcu ve başkanlarından '' lakaplı 'in, ölümünün 31. yıl dönümü için anma mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

3 Aralık 1910 tarihinde Vodina'da dünyaya gelen, Futbol Şubemizin Kurucusu Ahmet Şerafettin Bey tarafından kulübümüze kazandırılan, on yedi yıl giydiği formamızla yirmi iki şampiyonluğumuzda pay sahibi olan, futbolu bıraktıktan sonra Kulübümüzde üç dönem başkanlık görevinde bulunan, beyefendi kişiliğiyle tüm sporseverlerin sevgisini ve takdirini kazanan, Camiamızın sembol isimlerinden 'Baba' Hakkı Yeten'i vefatının 31. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz.

  1. 16.04.2020
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