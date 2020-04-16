Beşiktaş efsane ismi Baba Hakkı için anma mesajı yayınladı
Beşiktaş, kulübün simgesi halinde gelen "Baba Hakkı" lakaplı eski futbolcusu Hakkı Yeten'in 31. ölüm yıl dönümünde sosyal medya üzerinden paylaştığı video ile bir anma mesajı yayınladı.
Beşiktaş Kulübü, eski futbolcu ve başkanlarından 'Baba Hakkı' lakaplı Hakkı Yeten'in, ölümünün 31. yıl dönümü için anma mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:
3 Aralık 1910 tarihinde Vodina'da dünyaya gelen, Futbol Şubemizin Kurucusu Ahmet Şerafettin Bey tarafından kulübümüze kazandırılan, on yedi yıl giydiği formamızla yirmi iki şampiyonluğumuzda pay sahibi olan, futbolu bıraktıktan sonra Kulübümüzde üç dönem başkanlık görevinde bulunan, beyefendi kişiliğiyle tüm sporseverlerin sevgisini ve takdirini kazanan, Camiamızın sembol isimlerinden 'Baba' Hakkı Yeten'i vefatının 31. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz.
Vefatının 31. yıl dönümünde, Beşiktaş Efsanesi 'Baba' Hakkı Yeten'i saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/YRdfj32Lam— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 15, 2020
- 16.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş efsane ismi Baba Hakkı için anma mesajı yayınladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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