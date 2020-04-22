Son dakika: Loris Karius'un menajeriden flaş ayrılık açıklaması!

Beşiktaşlı futbolcu Loris Karius'un menajeri Florian Goll, Karius'un sözleşmesini feshettiği yönündeki iddialarla ilgili bir açıklama yaptı. Florian Goll yaptığı açıklamada, "Beşiktaş ile yollarımızı ayırmadık. Sözleşmemiz devam ediyor ancak iki tarafta da sorunlar var." ifadelerini kullandı.

Bild'de yer alan habere göre, Loris Karius'un menajeri Florian Goll, oyuncusunun Beşiktaş'ta forma giymeye devam edeceğini ve sözleşme fesih durumunun söz konusu olmadığını ifade etti.

Florian Goll, "Beşiktaş'tan ayrıldığımız iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Karius'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi devam ediyor. Fakat sorunlar yok da diyemem." ifadelerini kullanırken, "Sorunlarımız asla corona virüsü yüzünden değil. 2019 Mart ayından bugüne kadar yaklaşık 1.6 milyon Euro'luk ödeme yapılmadı. FIFA'ya bu konu yüzünden şikayette bulunduk. Aynı şey geçtiğimiz sezon da olmuştu." dedi.



"ANTRENMANLARA DEVAM EDİYOR"

Ayrıca Goll, "Kulüp yöneticileri Karius'u bir 'öcü' gibi göstermeye çalışıyor. Karius, şu an Türkiye'de kalıp antrenmanlarına devam eden tek yabancı oyuncu. Türkiye'de salgından etkilenen insanların için bağış da yaptı, kulübe maaşı konusunda yardımcı olacağını da söyledi. Ancak bunu reddediyorlar." ifadelerini kullandı.

Karius, menajerinin yaptığı açıklamayı Instagram'da Erdal Torunoğulları'nı etiketleyerek paylaştı.