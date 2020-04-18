Lens: Ayrılmak zorunda değilim
Beşiktaş yönetimine sözleşme feshi konusunda anlaşarak kurtulduğunu düşündüğü Lens'ten şok eden bir açıklama geldi.
Beşiktaş yönetimine sözleşme feshi konusunda anlaşarak kurtulduğunu düşündüğü Lens'ten şok eden bir açıklama geldi. "Ayrılmak zorunda değilim" diyen Hollandalı oyuncu ülkesinde Veronica Inside'a verdiği demeçte, "Sanal alemde çok şey yazıldı. Hollanda'ya kaçtığımı ve ayrılmak istediğimi okudum. Bunun hakkında söyleyebileceğim tek şey hala iki yıllık sözleşmem var. Beşiktaş'ta yükümlülüklerimi yerine getiriyorum" dedi.
- 18.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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