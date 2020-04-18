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18 Nisan 2020, Cumartesi
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: Ayrılmak zorunda değilim

Lens: Ayrılmak zorunda değilim

yönetimine sözleşme feshi konusunda anlaşarak kurtulduğunu düşündüğü 'ten şok eden bir açıklama geldi.

yönetimine sözleşme feshi konusunda anlaşarak kurtulduğunu düşündüğü 'ten şok eden bir açıklama geldi. "Ayrılmak zorunda değilim" diyen Hollandalı oyuncu ülkesinde Veronica Inside'a verdiği demeçte, "Sanal alemde çok şey yazıldı. 'ya kaçtığımı ve ayrılmak istediğimi okudum. Bunun hakkında söyleyebileceğim tek şey hala iki yıllık sözleşmem var. Beşiktaş'ta yükümlülüklerimi yerine getiriyorum" dedi.

  1. 18.4.2020
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