Domagoj Vida futbolu özledi
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen yıldız futbolcu Domagoj Vida sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde futbola olan özlemini dile getirdi.
Beşiktaş'ın başarılı savunmacısı Domagoj Vida, korona virüs tedbirleri kapsamında futbola verilen arada günlerini evde geçiriyor. Sosyal medya hesabından Beşiktaş ve Hırvatistan Milli Takımında oynarken çıktığı maçlardan kolaj yaptığı görüntüyü paylaşan 30 yaşındaki futbolcu, mesajında futbola duyduğu özlemini dile getirerek, "Maçları, taraftarları, heyecanı, antrenmanı ve yarışmayı... Bunların hepsini çok özledim. Her şeyden çok da Hırvatistan Milli Takım ve Beşiktaş formalarını giydiğimde, sadece kendimiz için değil takım arkadaşlarımız ve tutkulu taraftarlarımız için de oynadığımızda yaşadığım birliktelik duygusunu özledim. Fakat sabırlı ve akıllı olalım, sorumlu davranalım. Emin olun ki yeniden futbolun keyfini çıkaracağımız günler gelecek. Hepiniz kendinize iyi bakın! Evde kal" dedi.
- 17.04.2020
- Okay Yokuşlu'dan transfer açıklaması!
- Luiz Gustavo Fenerbahçe'den ayrılarak Lyon'a gidecek iddiası gündeme oturdu! Fransa'ya dönüyor...
- Corona virüsü önlemleri kapsamında 18-19 Nisan sokağa çıkma yasağı öncesi hangi önlemler alındı? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı
- Fenerbahçe'de teknik direktör adayları artıyor! Resmen...
- Ebru Şallı'nın oğlu Pars hayatını kaybetti! Ebru Şallı'nın oğlu neden öldü? Ebru Şallı kimdir? Lenfoma nedir?
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Domagoj Vida futbolu özledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.