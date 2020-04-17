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17 Nisan 2020, Cuma
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futbolu özledi

Domagoj Vida futbolu özledi

ekiplerinden 'ta forma giyen yıldız futbolcu hesabından paylaştığı görüntülerde futbola olan özlemini dile getirdi.

'ın başarılı savunmacısı , korona virüs tedbirleri kapsamında futbola verilen arada günlerini evde geçiriyor. hesabından Beşiktaş ve Takımında oynarken çıktığı maçlardan kolaj yaptığı görüntüyü paylaşan 30 yaşındaki futbolcu, mesajında futbola duyduğu özlemini dile getirerek, "Maçları, taraftarları, heyecanı, antrenmanı ve yarışmayı... Bunların hepsini çok özledim. Her şeyden çok da Hırvatistan Milli Takım ve Beşiktaş formalarını giydiğimde, sadece kendimiz için değil takım arkadaşlarımız ve tutkulu taraftarlarımız için de oynadığımızda yaşadığım birliktelik duygusunu özledim. Fakat sabırlı ve akıllı olalım, sorumlu davranalım. Emin olun ki yeniden futbolun keyfini çıkaracağımız günler gelecek. Hepiniz kendinize iyi bakın! Evde kal" dedi.

  1. 17.04.2020
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