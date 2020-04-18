Kriz bittiğinde imzasını atacak
Beşiktaşlı Gökhan Gönül'ün, "Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum" sözleri ve kulübün kendisine teklif ettiği rakamı prensipte kabul etmesi yönetimi rahatlattı.
Beşiktaşlı Gökhan Gönül'ün, "Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum" sözleri ve kulübün kendisine teklif ettiği rakamı prensipte kabul etmesi yönetimi rahatlattı. Tecrübeli oyuncunun siyah-beyazlı takımdan ayrılmak istememesini büyük avantaj olarak gören siyah-beyazlı yönetim, Sergen Yalçın'ın da onayıyla krizin geçmesi ve ortaya çıkacak ekonomik duruma göre tecrübeli oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme yenileyecek.
- 18.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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