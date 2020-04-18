Kriz bittiğinde imzasını atacak

Beşiktaşlı Gökhan Gönül'ün, "Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum" sözleri ve kulübün kendisine teklif ettiği rakamı prensipte kabul etmesi yönetimi rahatlattı. Tecrübeli oyuncunun siyah-beyazlı takımdan ayrılmak istememesini büyük avantaj olarak gören siyah-beyazlı yönetim, Sergen Yalçın'ın da onayıyla krizin geçmesi ve ortaya çıkacak ekonomik duruma göre tecrübeli oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme yenileyecek.