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18 Nisan 2020, Cumartesi
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Kriz bittiğinde imzasını atacak

Kriz bittiğinde imzasını atacak

Beşiktaşlı 'ün, "Futbolu 'ta bırakmak istiyorum" sözleri ve kulübün kendisine teklif ettiği rakamı prensipte kabul etmesi yönetimi rahatlattı.

Beşiktaşlı 'ün, "Futbolu 'ta bırakmak istiyorum" sözleri ve kulübün kendisine teklif ettiği rakamı prensipte kabul etmesi yönetimi rahatlattı. Tecrübeli oyuncunun siyah-beyazlı takımdan ayrılmak istememesini büyük avantaj olarak gören siyah-beyazlı yönetim, 'ın da onayıyla krizin geçmesi ve ortaya çıkacak ekonomik duruma göre tecrübeli oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme yenileyecek.

  1. 18.4.2020
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