Kaptan olacağım

Beşiktaş'ta forma giyen milli futbolcu Güven Yalçın, siyah-beyazlı takımın kaptanı olmayı istediğini söyledi. Kulübün Instagram hesabından katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan 21 yaşındaki oyuncu, "Herkes oynamak ister. Ben de kendimi Sergen hocaya göstermek istiyorum. Gollerimi atmak istiyorum. Beşiktaş'ın kaptanı olmak istiyorum. Oğuzhan abim yurt dışından geldi, 10 numara giydi ve kaptan oldu. Bir futbolcu için kaptan olmak ve 10 numara giymek çok iyi bir şey" diye konuştu. Teknik direktör Sergen Yalçın hakkında da görüşlerini aktaran hücum oyuncusu, "Sergen hoca benim mevkiimde oynadı aşağı yukarı. YouTube'da hocayı sürekli izlerdim. İlk karşılaştığımızda yüzüne baktım ve merhabalaştık. Antrenmanları çok yoğun geçiyor, az mola oluyor. Çok topla oynuyoruz" yorumunu yaptı. Evden çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Güven, "Zor oluyor ama elimden geleni yapıyorum. Stattaki atmosferi ve maçlarda yaşadığım heyecanı çok özledim" ifadelerini kullandı.

LEVERKUSEN'İ İSTEMEDİM

Almanya'da oynuyordum, altyapıdaydım ama Bayer Leverkusen'de A takımla idmanlara çıkıyordum. Bana kontrat teklif ettiler ama istemedim, değerimi vermediklerini düşündüm. Yanlış davrandılar, tekliflerini kabul etmedim ve bekledim.

BİR DAKİKA DÜŞÜNMEDİM

Benim Beşiktaş'a gelişim çok hızlı oldu. O dönemde menajerim Beşiktaş'ın istediğini söyledi. Türkiye hiç aklımda yoktu ama Beşiktaş'ı duyunca 'Nereye imza atacağım' dedim. Benim için güzel oldu buraya gelmem" şeklinde konuştu.