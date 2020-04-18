Futbolun keyfini çıkaracağız
Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Vida, maçları, taraftarları, heyecanı, antrenmanları ve yarışmayı çok özlediğini söyledi.
Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Vida, maçları, taraftarları, heyecanı, antrenmanları ve yarışmayı çok özlediğini söyledi. Sosyal medya hesabından Beşiktaş ve Hırvatistan Milli Takımı'nda oynarken çıktığı maçlardan kolaj yaptığı görüntüyü paylaşan 30 yaşındaki futbolcu, "Sabırlı ve akıllı olalım, sorumlu davranalım. Emin olun ki yeniden futbolun keyfini çıkaracağımız günler gelecek. Kendinize iyi bakın! Evde kal" ifadelerini kullandı.
- 18.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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