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18 Nisan 2020, Cumartesi
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Futbolun keyfini çıkaracağız

Futbolun keyfini çıkaracağız

'ın Hırvat yıldızı Vida, maçları, taraftarları, heyecanı, antrenmanları ve yarışmayı çok özlediğini söyledi.

'ın Hırvat yıldızı Vida, maçları, taraftarları, heyecanı, antrenmanları ve yarışmayı çok özlediğini söyledi. Sosyal medya hesabından Beşiktaş ve Hırvatistan 'nda oynarken çıktığı maçlardan kolaj yaptığı görüntüyü paylaşan 30 yaşındaki futbolcu, "Sabırlı ve akıllı olalım, sorumlu davranalım. Emin olun ki yeniden futbolun keyfini çıkaracağımız günler gelecek. Kendinize iyi bakın! Evde kal" ifadelerini kullandı.

  1. 18.4.2020
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