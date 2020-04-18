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18 Nisan 2020, Cumartesi
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Ruiz: ’dan haber bekliyorum

Ruiz: İstanbul’dan haber bekliyorum

'ın başarılı stoperi , İspanyol basınına konuştu.

'ın başarılı stoperi , İspanyol basınına konuştu. Geçtiğimiz hafta özel uçakla 'ya giden Victor Ruiz, 'a dönüşle ilgili açıklamalarda bulundu. Ruiz "Kulübümüz yabancı oyuncularına ülkelerine gitmesi için izin verdi. Ben de yaklaşık 1 haftadır İspanya'dayım. 'den gelecek haberleri bekliyorum. şampiyonluğu bu sene çok zor ama Avrupa'ya katılmak için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

  1. 18.4.2020
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