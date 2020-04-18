Ruiz: İstanbul’dan haber bekliyorum

Beşiktaş'ın başarılı stoperi Victor Ruiz, İspanyol basınına konuştu. Geçtiğimiz hafta özel uçakla İspanya'ya giden Victor Ruiz, İstanbul'a dönüşle ilgili açıklamalarda bulundu. Ruiz "Kulübümüz yabancı oyuncularına ülkelerine gitmesi için izin verdi. Ben de yaklaşık 1 haftadır İspanya'dayım. Türkiye'den gelecek haberleri bekliyorum. Süper Lig şampiyonluğu bu sene çok zor ama Avrupa'ya katılmak için mücadele edeceğiz" diye konuştu.