Ruiz: İstanbul’dan haber bekliyorum
Beşiktaş'ın başarılı stoperi Victor Ruiz, İspanyol basınına konuştu.
Beşiktaş'ın başarılı stoperi Victor Ruiz, İspanyol basınına konuştu. Geçtiğimiz hafta özel uçakla İspanya'ya giden Victor Ruiz, İstanbul'a dönüşle ilgili açıklamalarda bulundu. Ruiz "Kulübümüz yabancı oyuncularına ülkelerine gitmesi için izin verdi. Ben de yaklaşık 1 haftadır İspanya'dayım. Türkiye'den gelecek haberleri bekliyorum. Süper Lig şampiyonluğu bu sene çok zor ama Avrupa'ya katılmak için mücadele edeceğiz" diye konuştu.
- 18.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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