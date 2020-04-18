N’Sakala harekatı
Teknik direktör Sergen Yalçın’ın Alanyaspor’dan öğrencisi olan 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Tecrübeli yıldız Beşiktaş’ın daha önce de kendisine talip olduğunu doğruladı.
Beşiktaş, savunmanın solu için aradığı alternatifi Süper Lig'de buldu. Siyah - Beyazlılar Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan Fabrice N'Sakala için gün sayıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın onay verdiği futbolcunun yeni sezonda siyahbeyazlı formayı giymeye hazır olduğu bilgisine ulaşıldı. Sergen Yalçın'ın Akdeniz temsilcisinde görev yaptığı dönemde gözde futbolcularından olan futbolcunun Beşiktaş'a imza atmaya hazır olduğu ve transfer için tarafların temas halinde olduğu belirtildi
BONSERVİSE TAKILMIŞTI
Alanyaspor'un başarılı sol beki Fabrice N'Sakala, geçen sezonu ilk 3 sırada bitiren 2 takımın kendisini istediğini fakat kulübünün bırakmadığını açıklarken, "Kendimi gerçekten iyi hissediyorum. Bu yaz geçtiğimiz sezonu ilk 3'te bitiren iki takım benimle ilgilendi. Fakat 1 yıllık kontratımın kaldığı Alanyaspor, Başakşehir ve Beşiktaş'tan yüksek bir bonservis talep etti" sözlerini kullanmıştı. 2017'de Anderlecht'ten transfer edilen Kongolu Fabrice N'Sakala'nın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
120 MAÇTA OYNADI
Alanyaspor formasını 120 maçta giyen, bu sezon ligde ve kupada toplam 27 maçta şans bulan 29 yaşındaki oyuncu, 1 asist yapabildi. Tecrübeli futbolcu daha önce Troyes ve Anderlecht gibi takımların formalarını giymişti
- 18.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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