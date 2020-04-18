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18 Nisan 2020, Cumartesi
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N’Sakala harekatı

N’Sakala harekatı

’ın ’dan öğrencisi olan 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Tecrübeli yıldız ’ın daha önce de kendisine talip olduğunu doğruladı.

, savunmanın solu için aradığı alternatifi 'de buldu. Siyah - Beyazlılar Aytemiz ile sözleşmesi bitecek olan Fabrice için gün sayıyor. 'ın onay verdiği futbolcunun yeni sezonda siyahbeyazlı formayı giymeye hazır olduğu bilgisine ulaşıldı. Sergen Yalçın'ın temsilcisinde görev yaptığı dönemde gözde futbolcularından olan futbolcunun Beşiktaş'a imza atmaya hazır olduğu ve için tarafların temas halinde olduğu belirtildi

BONSERVİSE TAKILMIŞTI

Alanyaspor'un başarılı sol beki Fabrice N'Sakala, geçen sezonu ilk 3 sırada bitiren 2 takımın kendisini istediğini fakat kulübünün bırakmadığını açıklarken, "Kendimi gerçekten iyi hissediyorum. Bu yaz geçtiğimiz sezonu ilk 3'te bitiren iki takım benimle ilgilendi. Fakat 1 yıllık kontratımın kaldığı Alanyaspor, ve Beşiktaş'tan yüksek bir bonservis talep etti" sözlerini kullanmıştı. 2017'de Anderlecht'ten transfer edilen Kongolu Fabrice N'Sakala'nın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

120 MAÇTA OYNADI

Alanyaspor formasını 120 maçta giyen, bu sezon ligde ve kupada toplam 27 maçta şans bulan 29 yaşındaki oyuncu, 1 asist yapabildi. Tecrübeli futbolcu daha önce Troyes ve Anderlecht gibi takımların formalarını giymişti

  1. 18.4.2020
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