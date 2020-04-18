N’Sakala harekatı

Beşiktaş, savunmanın solu için aradığı alternatifi Süper Lig'de buldu. Siyah - Beyazlılar Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan Fabrice N'Sakala için gün sayıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın onay verdiği futbolcunun yeni sezonda siyahbeyazlı formayı giymeye hazır olduğu bilgisine ulaşıldı. Sergen Yalçın'ın Akdeniz temsilcisinde görev yaptığı dönemde gözde futbolcularından olan futbolcunun Beşiktaş'a imza atmaya hazır olduğu ve transfer için tarafların temas halinde olduğu belirtildi

BONSERVİSE TAKILMIŞTI

Alanyaspor'un başarılı sol beki Fabrice N'Sakala, geçen sezonu ilk 3 sırada bitiren 2 takımın kendisini istediğini fakat kulübünün bırakmadığını açıklarken, "Kendimi gerçekten iyi hissediyorum. Bu yaz geçtiğimiz sezonu ilk 3'te bitiren iki takım benimle ilgilendi. Fakat 1 yıllık kontratımın kaldığı Alanyaspor, Başakşehir ve Beşiktaş'tan yüksek bir bonservis talep etti" sözlerini kullanmıştı. 2017'de Anderlecht'ten transfer edilen Kongolu Fabrice N'Sakala'nın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

120 MAÇTA OYNADI

Alanyaspor formasını 120 maçta giyen, bu sezon ligde ve kupada toplam 27 maçta şans bulan 29 yaşındaki oyuncu, 1 asist yapabildi. Tecrübeli futbolcu daha önce Troyes ve Anderlecht gibi takımların formalarını giymişti