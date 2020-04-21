Beşiktaş'ın soluna Yunan yıldız! Temas kuruldu
Beşiktaş yönetimi, savunmanın solu için PAOK’ta forma giyen 24 yaşındaki Yunan oyuncu Dimitrios Giannoulis için devrede.
Beşiktaş yönetimi, transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Savunmanın solunda görev yapan tecrübeli oyuncu Caner Erkin'in sözleşmesinin sezon sonu bitmesi nedeniyle arayışlarını hızlandıran siyah- beyazlılar, rotasını komşuya çevirdi. Beşiktaş yönetimi PAOK'ta forma giyen 24 yaşındaki Yunan oyuncu Dimitrios Giannoulis için girişimlerini hızlandırdı. Atalanta'nın da genç sol bek ile ilgilendiği ancak en büyük rakibinin Beşiktaş olduğu iddia edildi. 24 yaşındaki oyuncunun PAOK'tan ayrılmaya karar verdiği ancak Beşiktaş'la görüşmeleri devam ederken bir başka teklif nedeniyle kafasının karıştığı belirtildi.
183 MAÇTA 28 ASİST YAPTI
Yunan oyuncu Giannoulis, genç yaşına rağmen bugüne kadar 183 maçta forma giydi. Rakip fileleri 3 kez havalandıran, 28 de asist yapan genç futbolcu 31 gole katkıda bulundu. Giannoulis, 7 kez de Yunanistan milli takımında görev yaptı.
- 21.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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