Beşiktaş'ın soluna Yunan yıldız! Temas kuruldu

Beşiktaş yönetimi, transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Savunmanın solunda görev yapan tecrübeli oyuncu Caner Erkin'in sözleşmesinin sezon sonu bitmesi nedeniyle arayışlarını hızlandıran siyah- beyazlılar, rotasını komşuya çevirdi. Beşiktaş yönetimi PAOK'ta forma giyen 24 yaşındaki Yunan oyuncu Dimitrios Giannoulis için girişimlerini hızlandırdı. Atalanta'nın da genç sol bek ile ilgilendiği ancak en büyük rakibinin Beşiktaş olduğu iddia edildi. 24 yaşındaki oyuncunun PAOK'tan ayrılmaya karar verdiği ancak Beşiktaş'la görüşmeleri devam ederken bir başka teklif nedeniyle kafasının karıştığı belirtildi.

183 MAÇTA 28 ASİST YAPTI

Yunan oyuncu Giannoulis, genç yaşına rağmen bugüne kadar 183 maçta forma giydi. Rakip fileleri 3 kez havalandıran, 28 de asist yapan genç futbolcu 31 gole katkıda bulundu. Giannoulis, 7 kez de Yunanistan milli takımında görev yaptı.