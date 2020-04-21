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21 Nisan 2020, Salı
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'ın soluna Yunan yıldız! Temas kuruldu

Beşiktaş'ın soluna Yunan yıldız! Temas kuruldu

yönetimi, savunmanın solu için ’ta forma giyen 24 yaşındaki Yunan oyuncu için devrede.

yönetimi, transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. Savunmanın solunda görev yapan tecrübeli oyuncu 'in sözleşmesinin sezon sonu bitmesi nedeniyle arayışlarını hızlandıran siyah- beyazlılar, rotasını komşuya çevirdi. Beşiktaş yönetimi 'ta forma giyen 24 yaşındaki Yunan oyuncu için girişimlerini hızlandırdı. Atalanta'nın da genç sol bek ile ilgilendiği ancak en büyük rakibinin Beşiktaş olduğu iddia edildi. 24 yaşındaki oyuncunun PAOK'tan ayrılmaya karar verdiği ancak Beşiktaş'la görüşmeleri devam ederken bir başka teklif nedeniyle kafasının karıştığı belirtildi.

183 MAÇTA 28 ASİST YAPTI
Yunan oyuncu Giannoulis, genç yaşına rağmen bugüne kadar 183 maçta forma giydi. Rakip fileleri 3 kez havalandıran, 28 de asist yapan genç futbolcu 31 gole katkıda bulundu. Giannoulis, 7 kez de milli takımında görev yaptı.

  1. 21.4.2020
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