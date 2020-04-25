Mesut Bakkal'dan flaş N'Sakala sözleri! Fenerbahçe ve Beşiktaş... - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gözdesi için flaş transfer sözleri!

'dan flaş sözleri! ve ...

Mesut Bakkal'dan flaş N'Sakala sözleri! Fenerbahçe ve Beşiktaş...

ve 'ın transferde gözde ismi Aytemiz Alanyasporlu sol bek Fabrice için eski hocası 'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

Bir dönem Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran tecrübeli teknik adam , eski öğrencisi Fabrice ile ilgili konuştu.

Ajansspor'a yaptığı konuşmada N'Sakala'yı övgüye boğan Bakkal, "Fabrice N'Sakala inanılmaz antrenman ve maç disiplini olan bir oyuncu. N'Sakala devamlı motivasyonu yüksek tutar ve takım oyuncusudur. N'Sakala'nın dayanıklılığı da çok iyidir. N'Sakala'nın aslında hücum gücü yüksektir, önü açık olduğunda ve kullandığınız zaman iyi ortalar yapar" dedi.

Demokratik Kongolu futbolcunun ve 'a olması durumunda başarılı olacağını dile getiren tecrübeli teknik adam, "N'Sakala'nın sol ayağı tekniktir topu oyuna iyi sokar. Bence sol bek mevkisinde olabilecek tüm özelliklere sahip. Fenerbahçe ve Beşiktaş, hem iyi oyuncu hem de iyi bir karakter transfer etmiş olur. N'Sakala, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta başarılı olur" ifadelerini kullandı.

  1. 25.04.2020
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