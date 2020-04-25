Mesut Bakkal'dan flaş N'Sakala sözleri! Fenerbahçe ve Beşiktaş...
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transferde gözde ismi Aytemiz Alanyasporlu sol bek Fabrice N'Sakala için eski hocası Mesut Bakkal'dan çarpıcı açıklamalar geldi.
Bir dönem Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran tecrübeli teknik adam Mesut Bakkal, eski öğrencisi Fabrice N'Sakala ile ilgili konuştu.
Ajansspor'a yaptığı konuşmada N'Sakala'yı övgüye boğan Bakkal, "Fabrice N'Sakala inanılmaz antrenman ve maç disiplini olan bir oyuncu. N'Sakala devamlı motivasyonu yüksek tutar ve takım oyuncusudur. N'Sakala'nın dayanıklılığı da çok iyidir. N'Sakala'nın aslında hücum gücü yüksektir, önü açık olduğunda ve kullandığınız zaman iyi ortalar yapar" dedi.
Demokratik Kongolu futbolcunun Fenerbahçe ve Beşiktaş'a transfer olması durumunda başarılı olacağını dile getiren tecrübeli teknik adam, "N'Sakala'nın sol ayağı tekniktir topu oyuna iyi sokar. Bence sol bek mevkisinde olabilecek tüm özelliklere sahip. Fenerbahçe ve Beşiktaş, hem iyi oyuncu hem de iyi bir karakter transfer etmiş olur. N'Sakala, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta başarılı olur" ifadelerini kullandı.
- 25.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mesut Bakkal'dan flaş N'Sakala sözleri! Fenerbahçe ve Beşiktaş... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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