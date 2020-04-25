Fenerbahçeli Ozan Tufan'a Everton'ın transfer listesinde
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'de sergilediği performansla dikkat çeken Milli futbolcumuz Ozan Tufan da Premier Lig ekibinin transfer listesinde yer alıyor. Yeni sezon öncesi orta sahaya takviye yapmayı planlayan Everton, Fenerbahçeli yıldız oyuncu Ozan Tufan'ı listesine aldı. İşte tüm detaylar... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER
Milli oyuncularımızdan Cenk Tosun'u da kadrosunda bulunduran İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, yeni sezon öncesi orta sahaya takviye yapmayı planlıyor. Andre Gomes, Jean-Philippe Gbamin, Gabian Delph, Morgan Schneiderlin, Gylfi Sigurdsson ve Tom Davis'in yer aldığı orta sahaya takviye yapmak isteyen Everton'da listenin ilk sırasında Napoli forması giyen Allan yer alıyor.
Brezilyalı oyuncuyu 40 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmak isteyen Everton, bu transfer gerçekleşmezse diye alternatiflerini de hazırlamış durumda.
OZAN TUFAN ISRARI SÜRÜYOR
Vital Football'a göre; Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan da İngiliz ekibinin listesinde yer alan oyuncular arasında. Allan transferine rağmen Everton'ın, bir orta saha oyuncusunu daha kadroya katabileceği belirtilirken devre arasında da İngiliz ekibinin milli oyuncuyu transfer etmek istediği belirtilmişti.
Cenk Tosun'un da formasını giydiği Premier Lig ekibinin, yaz aylarında Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceği iddia ediliyor.
- 25.04.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçeli Ozan Tufan'a Everton'ın transfer listesinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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