Fenerbahçeli Ozan Tufan'a Everton'ın transfer listesinde - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Nisan 2020, Cumartesi
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Fenerbahçeli Ozan Tufan'a Everton'ın transfer listesinde

Fenerbahçeli Ozan Tufan'a Everton'ın transfer listesinde

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'de sergilediği performansla dikkat çeken Milli futbolcumuz Ozan Tufan da ekibinin transfer listesinde yer alıyor. Yeni sezon öncesi orta sahaya takviye yapmayı planlayan Everton, Fenerbahçeli yıldız oyuncu Ozan Tufan'ı listesine aldı. İşte tüm detaylar... | fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER

Milli oyuncularımızdan Cenk Tosun'u da kadrosunda bulunduran İngiltere ekiplerinden Everton, yeni sezon öncesi orta sahaya takviye yapmayı planlıyor. Andre Gomes, Jean-Philippe Gbamin, Gabian Delph, Morgan Schneiderlin, Gylfi Sigurdsson ve Tom Davis'in yer aldığı orta sahaya takviye yapmak isteyen Everton'da listenin ilk sırasında Napoli forması giyen Allan yer alıyor.

Brezilyalı oyuncuyu 40 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmak isteyen Everton, bu transfer gerçekleşmezse diye alternatiflerini de hazırlamış durumda.

OZAN TUFAN ISRARI SÜRÜYOR

Vital Football'a göre; Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan da İngiliz ekibinin listesinde yer alan oyuncular arasında. Allan transferine rağmen Everton'ın, bir orta saha oyuncusunu daha kadroya katabileceği belirtilirken devre arasında da İngiliz ekibinin milli oyuncuyu transfer etmek istediği belirtilmişti.

Cenk Tosun'un da formasını giydiği Premier Lig ekibinin, yaz aylarında Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceği iddia ediliyor.


  1. 25.04.2020
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