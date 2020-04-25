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Aziz Yıldırım için olay sözler! "Çekmeceden bir şey alıp tehdit etmeye başladı"
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Diego Lugano, Arjantin'de yayın yapan Infobae'ye özel röportaj verdi ve sarı lacivertli formayla yaşadıklarını anlattı. Lugano, Fenerbahçe'de geçirdiği dönemler hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulunurken eski başkan Aziz Yıldırım için 'Sinirli Türk' ifadesini kullandı. Eski futbolcu ayrıca Aziz Yıldırım'la yaşadığı ilginç bir anısını anlattı. İşte o sözler...
25 Nisan 2020 Cumartesi 18:22
Güncelleme: 25.04.2020 18:22
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Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve taraftarın unutamadığı isimlerden Diego Lugano, Arjantin'de yayın yapan Infobae'ye özel röportaj verdi ve sarı lacivertli formayla yaşadıklarını anlattı.
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Lugano, Türkiye ile ilgili, "Türkiye'de yaşadıklarımı anlatırsam 10 tane kitap çıkarmam gerekiyor. Türkiye bize çok benziyor. Aniden parlıyorlar ama insanlara karşı çok sıcaklar. Aklımda bin tane hatıra var.
"Kaptanımız Ümit Özat vardı. Brezilyalı Alex de Souza ve ben takımdaydık. Çok iyi bir takımımız vardı."
"Fenerbahçe 100. yılını kutluyordu ve mutlaka şampiyon olmalıydık. Ben hayatımda böyle bir baskı hissetmedim.
"Bir akşam yemeğinde takım halinde toplanmıştık. Kaptan (Ümit Özat) bana dönerek 'Yabancılar maaşlarını alıyor ama biz tam 5 aydır alamadık.' dedi."