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Aziz Yıldırım için olay sözler! "Çekmeceden bir şey alıp tehdit etmeye başladı"

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Diego Lugano, Arjantin'de yayın yapan Infobae'ye özel röportaj verdi ve sarı lacivertli formayla yaşadıklarını anlattı. Lugano, Fenerbahçe'de geçirdiği dönemler hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulunurken eski başkan Aziz Yıldırım için 'Sinirli Türk' ifadesini kullandı. Eski futbolcu ayrıca Aziz Yıldırım'la yaşadığı ilginç bir anısını anlattı. İşte o sözler...

25 Nisan 2020 Cumartesi 18:22 Güncelleme: 25.04.2020 18:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





