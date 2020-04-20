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20 Nisan 2020, Pazartesi
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Makalele Kartal’ın kapısından döndü

Makalele Kartal’ın kapısından döndü

Son birkaç gündür eski efsane futbolcuların teklif aldıkları takımları açıklayıp neden kabul etmedikleriyle ilgili haberler çıkıyor.

Son birkaç gündür eski efsane futbolcuların teklif aldıkları takımları açıklayıp neden kabul etmedikleriyle ilgili haberler çıkıyor. Kaka, G.Saray'a, Boksic ise F.Bahçe'ye transferinin neden olmadığını açıklarken; eski yöneticisi ise 'nin efsane oyuncusu Claude Makelele ile 'ye gitmeden önce Beşiktaş'a gelmesi konusunda anlaştığını, ancak yönetimin 'pahalı' olduğu gerekçesiyle kabul etmediğini söyledi.
  1. 20.4.2020
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