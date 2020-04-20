Cyle Larin geri geliyor

Corona virüsü salgını nedeniyle futbol kulüpleri ekonomik anlamda büyük zarar yaşamaya devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta 15 Mart - 15 Nisan arası zararın 80 milyon TL olduğu tespit edildi. Ligin Haziran'da başlaması durumunda ise bu rakam 250 milyon TL'ye çıkacak...