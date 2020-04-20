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20 Nisan 2020, Pazartesi
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Cyle geri geliyor

Cyle Larin geri geliyor

'ın 2.5 milyon euro opsiyonla ’e kiraladığı Cyle için şaşırtan bir açıklama geldi.

'ın 2.5 milyon euro opsiyonla 'e kiraladığı Cyle için şaşırtan bir açıklama geldi. ekibinin teknik direktörü Francky Dury, Kanadalı oyuncunun sezonun bitimiyle ayrılacağını duyurdu. Waregem'de 33 maçta 9 gol, 11 asistle oynayan 25 yaşındaki forvetin, Beşiktaş ile 2022'ye kadar kontratı bulunuyor.

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  1. 20.4.2020
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