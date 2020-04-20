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20 Nisan 2020, Pazartesi
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'tan çıkarması! Karius'un yerine o geliyor

Beşiktaş'tan İngiltere çıkarması! Karius'un yerine o geliyor

Wolverhampton’un 1.92’lik kalecisi ’yi takibe aldı. 33 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitiyor. İşte detaylar...

Teknik direktör 'ın, Loris Karius ile sezon sonunda yolların ayrılacağını açıklamasının ardından kaleci arayışlarını hızlandıran ve adı birçok isimle anılan 'ta gündeme son olarak Wolverhampton'un 33 yaşındaki kalecisi geldi. Siyah-beyazlıların sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan İngiliz kaleciyi kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi.

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Kara , kaleci arayışları ile ilgili İngiliz ekibi Wolverhampton'da görev yapan ancak kupa maçları dışında fazla süre bulamayan Ruddy'i listenin ilk sırasına aldı. 33 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesinin bitecek olması Kartal'ı bu transfer için heveslendirirken; son 3 sezondur İngiliz kulübünde forma giyen tecrübeli file bekçisi daha öncesinde ise 7 sezon 'nin kalesinde görev yapmıştı.

CAMBRİDGE'DE BAŞLADI
Tecrübeli kaleci, 1986'da 'nin St. Ives kasabasında dünyaya geldi. Kariyerine Cambridge altyapısında başlayan Ruddy; Everton, Walsall, Rush & Diamonds, Chester City, Stockport, Wrexham, Bristol City, Crewe Alexandra, Motherwell, Norwich ve Wolverhampton formalarını terletti

Bu sezon İngiliz ekibiyle 6 maçta görev alan tecrübeli eldiven, kalesinde 4 gol gördü. 1.92 boyundaki kalecinin güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro.

  1. 20.4.2020
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