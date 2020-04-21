Karius FIFA'ya gitti - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
21 Nisan 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Karius FIFA'ya gitti

Karius 'ya gitti

Karius FIFA'ya gitti

yöneticisi Erdal Torunoğulları, katıldığı canlı yayınında Alman file bekçisinin alacakları ve sözleşme feshi için ’ya başvurduğunu açıkladı.

'dan iki yıllığına kiralanan ve iki sezonda Beşiktaşlılar'a adeta saç baş yolduran , kulübü 'ya şikayet etti. yöneticisi Erdal Torunoğulları, katıldığı bir canlı yayınında bomba açıklamalar yaptı. 4 aydır hiçbir kulübün kasasına 1 lira bile girmediğini söyleyen Erdal Torunoğulları, "Bu gerçekleri oyunculara anlatıyoruz. Olumsuz geri dönüş almadık. Bize yardımcı olacaklar. Süreci bekliyorlar" derken, bir tek Alman file bekçisi Loris Karius'un kulübe sıkıntı çıkardığını ifade etti. Torunoğulları, "Karius, alacakları ve sözleşmesini feshetmek için FIFA'ya gitti. Hak etmediği alacaklarını da istedi. Oynamadığı ayların parasını istiyor. Gitmek istiyor, kendi bileceği iş. Haksız bir ödeme yapmak istemiyoruz" ifadesini kullandı.
  1. 21.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karius FIFA'ya gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA