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21 Nisan 2020, Salı
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Bir araya gelemedik

Bir araya gelemedik

yöneticisi Erdal Torunoğulları, sözleşmesi sezon sonunda bitecek futbolcular hakkında da açıklamalarda bulundu. Torunoğulları, devre arasında bu isimlerle görüştüklerini, ancak sonraki süreçte koronavirüs pandemisi nedeniyle bir araya gelemediklerini kaydetti.

Yönetici Erdal Torunoğulları, sözleşmesi sezon sonunda bitecek futbolcular hakkında da açıklamalarda bulundu. Devre arasında bu isimlerle görüştüklerini, ancak sonraki süreçte koronavirüs pandemisi nedeniyle bir araya gelemediklerini kaydeden Torunoğulları, "Gökhan, Caner ve Atiba bizim için önemlidir. Ayrılık gibi bir düşüncemiz yok. Onlar da bu düşüncede değil. Bu sıkıntılı günler geçtiğinde gerekli görüşmeler yapılacak" dedi.
  1. 21.4.2020
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