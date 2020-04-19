Haberler Galeri Süper Lig seyircisiz oynanacak! Ercan Taner'den liglerin başlama tarihiyle ilgili açıklama

Süper Lig seyircisiz oynanacak! Ercan Taner'den liglerin başlama tarihiyle ilgili açıklama

Corona virüsü tedbirleri kapsamında Avrupa'nın birçok liginde olduğu gibi ülkemizde de ligler ertelenmişti. Futbolcular çalışmalarına evlerinde devam ederken, Süper Lig ne zaman başlayacak? sorusu merak ediliyordu. Türkiye'de liglerin başlama tarihi ve oynanış şekliyle ilgili Ercan Taner'den flaş açıklamalar geldi. Ünlü spor spikeri liglerin devam etmesi durumunda yapılacak olanları ve uygulanacak maddeleri sosyal medya hesabından bir bir açıkladı.

19 Nisan 2020 Pazar 17:29 Güncelleme: 19.04.2020 17:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





