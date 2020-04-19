Süper Lig seyircisiz oynanacak! Ercan Taner'den liglerin başlama tarihiyle ilgili açıklama - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Nisan 2020, Pazar
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Haberler Galeri Süper Lig seyircisiz oynanacak! Ercan Taner'den liglerin başlama tarihiyle ilgili açıklama

Süper Lig seyircisiz oynanacak! Ercan Taner'den liglerin başlama tarihiyle ilgili açıklama

Corona virüsü tedbirleri kapsamında Avrupa'nın birçok liginde olduğu gibi ülkemizde de ligler ertelenmişti. Futbolcular çalışmalarına evlerinde devam ederken, Süper Lig ne zaman başlayacak? sorusu merak ediliyordu. Türkiye'de liglerin başlama tarihi ve oynanış şekliyle ilgili Ercan Taner'den flaş açıklamalar geldi. Ünlü spor spikeri liglerin devam etmesi durumunda yapılacak olanları ve uygulanacak maddeleri sosyal medya hesabından bir bir açıkladı.
19 Nisan 2020 Pazar 17:29 Güncelleme: 19.04.2020 17:29
Süper Lig seyircisiz oynanacak! Ercan Taner'den liglerin başlama tarihiyle ilgili açıklama

Süper Lig ilk 26 hafta oynandıktan sonra corona virüsü tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmişti.

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Süper Lig seyircisiz oynanacak! Ercan Taner'den liglerin başlama tarihiyle ilgili açıklama

Bu karar sonrasında Süper Lig ne zaman başlayacak? Maçlar seyircisiz mi oynanacak? soruları gündemdeki yerini koruyordu.

Süper Lig seyircisiz oynanacak! Ercan Taner'den liglerin başlama tarihiyle ilgili açıklama

BeIN Sports spikeri Ercan Taner liglerin başlaması durumunda saha içi ve dışında alınacak tedbirleri sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Süper Lig seyircisiz oynanacak! Ercan Taner'den liglerin başlama tarihiyle ilgili açıklama

ALANYA VE ANTALYA'DA OYNANACAK
Buna göre Bilim Kurulu'yla yapılacak ortak görüşmeler sonucu bir karar alınacak ve liglerin devam etmesi durumunda maçların oynanması planlanan yerler Alanya ve Antalya olarak belirlendi.

Süper Lig seyircisiz oynanacak! Ercan Taner'den liglerin başlama tarihiyle ilgili açıklama

MAÇLAR SEYİRCİSİZ OYNANACAK
Süper Lig'in yeniden başlamasıyla saha içi ve dışında yeni tedbirler alınacak ve tribünlere seyirci alınmayacak.

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