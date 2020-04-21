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21 Nisan 2020, Salı
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Ümraniye'de pazarlık

Ümraniye'de pazarlık

Kulüpte maaş indirim görüşmeleri başladı. Başkan , dün sabahki idman sonrasında kaptan ile görüştü.

Siyah-beyazlılarda maaş görüşmeleri dün resmen başladı. Avrupa'da takımları oyuncu maaşlarında büyük indirimlere gitmeye başlamıştı. 'de henüz bu konuda somut bir adım atılmazken, 'ta dün gerçekleştirilen antrenman sonrasında Başkan , takım kaptanı ile bir araya geldi. Yaklaşık 1 aylık aranın ardından sahaya inen siyah-beyazlı ekipte, kaptan Burak Yılmaz, antrenman sonrasında tesislerden ayrılmayıp Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir özel görüşme gerçekleştirdi. Futbolcularla yapılan görüşmede yer alan diğer bir isim ise Futbol A.Ş Başkanvekili oldu. Cenk Sümer, Beşiktaş Nevzat Demir tesislerine girerken "Oyuncularla hem mali konular hem de yeni sezon için görüşmelerde bulunuyoruz. Nasıl olur, nasıl yapacağız konuşacağız" açıklamasında bulundu.
  1. 21.4.2020
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