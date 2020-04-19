Kevin-Prince Boateng resmen açıkladı! İşte transfer olmak istediği takım - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
19 Nisan 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Boateng resmen açıkladı! İşte transfer olmak istediği takım

Boateng resmen açıkladı! İşte olmak istediği takım

Boateng resmen açıkladı! İşte transfer olmak istediği takım

'ın 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ganalı yıldız Kevin-Prince Boateng, "Kariyerimi her şeyin başladığı yer, 'de bitirmek istiyorum. Ama kalbimin takımı Milan'a da bir gün geri döneceğim" diye konuştu.

'ın devre arası döenminde 'dan kiralık olarak kadrosuna kattı Kevin-Prince Boateng, İtalyan basınına önemli açıklamalarda bulundu.

başladığı ilk kulüp olan 'de kariyerini noktalamak istediğini belirten Boateng, "Olimpiyat stadında, sahanın ortasında alkışlarla bitirmek en büyüm amacım" dedi. 5 sezon formasını terlettiği Milan'a bir gün geri döneceğini de belirten 33 yaşındaki futbolcu, "Bana 'Nereye geri dönmek istersiniz?' diye sorsanız her zaman Milan derim. Milan benim için her zaman kalbimin takımı olmuştur. Birçok dünyaca ünlü kulüpte oynadım. Her zaman kafa olarak güçlüyüm. İki veya üç sezon daha yüksek seviyede oynayabileceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Boateng'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a corona virüsü övgüsü: Önlemleri hemen aldı
  1. 19.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Boateng resmen açıkladı! İşte transfer olmak istediği takım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA