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19 Nisan 2020, Pazar
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Ayrılığı resmen açıkladı! Beşiktaşlı Cyle ...

Ayrılığı resmen açıkladı! Beşiktaşlı Cyle Larin...

Beşiktaşlı Cyle için son dakika gelişmesi... Şu anda Belçika Ligi ekiplerinden Zulte Waregem'de forma giyen Kanadalı golcü için mevcut teknik direktörü Francky Dury açıklamalarda bulundu. Peki, Larin 'a dönecek mi? İşte o açıklamalar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'ın sezon başında Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiraladığı Cyle için teknik direktör Francky Dury, önemli açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, sezon sonunda yaşanılacak gelişmelere dair konuşurken, her iki oyuncunun da takımdan ayrılacağını dile getirdi.

"LARIN VE BERAHIMO AYRILACAK"

Dury, yaptığı açıklamada, "İlk yarıda iyi bir ikili olan Larin - Berahimo, bir çok gol attı. Sonrasında Berahimo kanatta oynamak zorunda kaldı. Kalıcılığı başarabilmeliydik. Çünkü, Larin ve Berahino yakında bizden ayrılacaklar. Kabul etmeliyim ki denge de bir şekilde ortadan kayboldu." dedi.

  1. 19.04.2020
  2. Güncelleme: 19.04.2020 16:43
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