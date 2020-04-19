Ayrılığı resmen açıkladı! Beşiktaşlı Cyle Larin...
Beşiktaşlı Cyle Larin için son dakika transfer gelişmesi... Şu anda Belçika Ligi ekiplerinden Zulte Waregem'de forma giyen Kanadalı golcü için mevcut teknik direktörü Francky Dury açıklamalarda bulundu. Peki, Larin Beşiktaş'a dönecek mi? İşte o açıklamalar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'ın sezon başında Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiraladığı Cyle Larin için teknik direktör Francky Dury, önemli açıklamalarda bulundu.
Tecrübeli teknik adam, sezon sonunda yaşanılacak transfer gelişmelere dair konuşurken, her iki oyuncunun da takımdan ayrılacağını dile getirdi.
"LARIN VE BERAHIMO AYRILACAK"
Dury, yaptığı açıklamada, "İlk yarıda iyi bir ikili olan Larin - Berahimo, bir çok gol attı. Sonrasında Berahimo kanatta oynamak zorunda kaldı. Kalıcılığı başarabilmeliydik. Çünkü, Larin ve Berahino yakında bizden ayrılacaklar. Kabul etmeliyim ki denge de bir şekilde ortadan kayboldu." dedi.
- 19.04.2020
- Güncelleme: 19.04.2020 16:43
- Ayrılığı resmen açıkladı! Beşiktaşlı Cyle Larin...
- İstikrar abidesi Milan Lukac
- Anadolu Efes 23 Nisan'ı dijital ortamda kutlayacak
- 1000 TL yardım başladı mı? 1000 TL yardım parasını kimler alabilecek? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!
- Kayserispor'da ödemeler yapıldı! Maaş indirimi...
- Corona virüsü (koronavirüs) kıyafetlerden ve yiyeceklerden bulaşır mı?
- Ronaldo'nun skandalları bitmiyor! Karantinada öyle bir şey yaptı ki...
- Galatasaray'a tanıdık golcü! Süper Lig...
- Fatih Terim'in ilk hamlesi belli oldu! Dev operasyon başlıyor...
- Transfer bombası! Fatih Terim'in göz bebeği kiralanıyor
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ayrılığı resmen açıkladı! Beşiktaşlı Cyle Larin... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.