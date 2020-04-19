Galatasaray ve Beşiktaş'ın gözdesi olan Bernard Mensah transfer hedefini açıkladı!
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un başarılı futbolcusu Bernard Mensah, Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer gündemine gelmişti. Kayserispor'un sosyal medya hesabından canlı yayına katılan Ganalı futbolcu, transfer hedefini açıklarken, ''Sezonun ikinci yarısında takım olmanın savaşmayı gerektirdiğini hatırladık.'' dedi.
Hes Kablo Kayserisporlu futbolcu Bernard Mensah, kulübün resmi sosyal medya hesabından canlı yayın gerçekleştirdi. 55 dakika süren yayının başında Mensah, koronavirüs salgını nedeniyle müsabakaların oynanmadığı dönemde evde ailesi ile zaman geçirdiğini söyledi. Bireysel antrenmanlar yaparak formda kalmaya çalıştığını söyleyen Bernard Mensah, "Öncelikle sezonun ilk yarısında kötüydük. Ligin ilk yarısında takım olamamıştık. Berna Gözbaşı'nın kulüp başkanlığına gelmesiyle bazı şeylerin değişmesiyle birlikte yeni hoca ve transferlerle takım olmayı hatırladık. Ligin 2'nci yarısında takım olmanın savaşmayı gerektirdiğini hatırladık. Karantina süreci bittikten sonra bu performansı devam ettireceğiz" dedi.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTERİM"
Kayserispor'da devam edip etmek istemediği hakkında gelen soru üzerine Ganalı futbolcu Mensah, "Kayseri'yi seviyorum. Kayserispor'da kalmak güzel, takımı ve şehri seviyorum. Fakat benimde hedeflerim var. Şampiyonlar Ligi'nde futbol oynasam çok memnun olacağım" yanıtını verdi.
Kayserispor taraftar grubu Kapalıkale hakkında gelen soru üzerine ise Mensah, "Konyaspor maçında 2-0 geriye düşmüştük. Kapalıkale asla susmadı, bize destek verdi. Kapalıkale taraftar grubu her maçta orada olduklarını hissettiriyorlar. Bizi her şartta desteklemeleri bizim için çok önemli. Futbolcular ve hocalar gider, herkes gider, onlar orada olur" diye ifade etti.
Ganalı futbolcu sözlerini Türkçe olarak "Evde kal Kayseri" diyerek sonlandırdı.
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray ve Beşiktaş'ın gözdesi olan Bernard Mensah transfer hedefini açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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