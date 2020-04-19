Galatasaray ve Beşiktaş'ın gözdesi olan Bernard Mensah transfer hedefini açıkladı! - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
19 Nisan 2020, Pazar
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Haberler Kayserispor G.Saray ve Beşiktaş'ın gözdesiydi! Transfer hedefini açıkladı

ve 'ın gözdesi olan hedefini açıkladı!

Galatasaray ve Beşiktaş'ın gözdesi olan Bernard Mensah transfer hedefini açıkladı!

ekiplerinden 'un başarılı futbolcusu , ve 'ın gündemine gelmişti. Kayserispor'un hesabından canlı yayına katılan Ganalı futbolcu, transfer hedefini açıklarken, ''Sezonun ikinci yarısında takım olmanın savaşmayı gerektirdiğini hatırladık.'' dedi.

Hes Kablo Kayserisporlu futbolcu , kulübün resmi hesabından canlı yayın gerçekleştirdi. 55 dakika süren yayının başında Mensah, koronavirüs salgını nedeniyle müsabakaların oynanmadığı dönemde evde ailesi ile zaman geçirdiğini söyledi. Bireysel antrenmanlar yaparak formda kalmaya çalıştığını söyleyen Bernard Mensah, "Öncelikle sezonun ilk yarısında kötüydük. Ligin ilk yarısında takım olamamıştık. Berna Gözbaşı'nın kulüp başkanlığına gelmesiyle bazı şeylerin değişmesiyle birlikte yeni hoca ve transferlerle takım olmayı hatırladık. Ligin 2'nci yarısında takım olmanın savaşmayı gerektirdiğini hatırladık. Karantina süreci bittikten sonra bu performansı devam ettireceğiz" dedi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAMAK İSTERİM"
'da devam edip etmek istemediği hakkında gelen soru üzerine Ganalı futbolcu Mensah, "Kayseri'yi seviyorum. Kayserispor'da kalmak güzel, takımı ve şehri seviyorum. Fakat benimde hedeflerim var. Şampiyonlar Ligi'nde futbol oynasam çok memnun olacağım" yanıtını verdi.
Kayserispor taraftar grubu Kapalıkale hakkında gelen soru üzerine ise Mensah, " maçında 2-0 geriye düşmüştük. Kapalıkale asla susmadı, bize destek verdi. Kapalıkale taraftar grubu her maçta orada olduklarını hissettiriyorlar. Bizi her şartta desteklemeleri bizim için çok önemli. Futbolcular ve hocalar gider, herkes gider, onlar orada olur" diye ifade etti.

Ganalı futbolcu sözlerini Türkçe olarak "Evde kal Kayseri" diyerek sonlandırdı.

  1. 19.04.2020
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