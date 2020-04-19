Sergen Yalçın'dan flaş Talisca açıklaması! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
19 Nisan 2020, Pazar
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'dan flaş açıklaması!

Sergen Yalçın'dan flaş Talisca açıklaması!

Direktörü , 'da katıldığı bir canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların hocası, Beşiktaş'ın gündemindeki Anderson hakkında, "Talisca gibi bir oyuncuyu kim istemez? Her şey bizim elimizde değil. Herkes birilerini almamızı istiyor. O işler o kadar kolay değil" ifadesini kullandı.

Dİrektörü , Anderson 'nın siyah-beyazlı takıma dönmesinin çok zor olduğunu söyledi.

"O İŞLER O KADAR KOLAY DEĞİL"
Instagramda bir canlı yayına katılan Yalçın, Brezilyalı yıldızın transferi hakkında, "Talisca gibi bir oyuncuyu kim istemez? Her şey bizim elimizde değil. Herkes birilerini almamızı istiyor. O işler o kadar kolay değil. Herkes bunu bilsin" ifadesini kullandı.

"DORUKHAN İLE İLGİLİ YAZILANLAR SAĞLIKLI DEĞİL"
Siyah-beyazlı çalıştırıcı, sözleşme krizi yaşanan Dorukhan Toköz hakkında ise, "Dorukhan iyileşti. Corona gelmeden önce 2-3 haftalık sakatlık durumu kalmıştı. oynayacak seviyeye geldi. Dorukhan ile ilgili yazılan her şey sağlıklı değil." diye konuştu.

"ANTALYA VE ALANYA'DA OYNAMAK İNTİHAR GİBİ"
Yalçın, 'de sezonun kalan 8 haftasının haziran ayı sonunda ve Alanya'da tamamlanması planı ile ilgili de, "Haziranın sonunda Antalya ve Alanya'da maç oynamak intihar gibi geliyor. Taraftarsız futbol olmaz. Taraftar gelsin de gerekirse protesto etsin. Biz ona da razıyız. Alanya'da o dönemlerde lig oynamak için çok sağlıksız bir yer. Orası olmaz" yorumunu yaptı.

  1. 20.04.2020
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