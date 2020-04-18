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18 Nisan 2020, Cumartesi
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dönecek mi? son noktayı koydu

Talisca dönecek mi? Ahmet Nur Çebi son noktayı koydu

ekiplerinden 'ta Anderson iddiaları yüksek sesle konuşulmaya başlanmıştı. Siyah-beyazlılarda forma giydiği dönemde performansıyla taraftarın sevgilisi haline gelen Brezilyalı yıldızın son durumu merak ediliyordu. Beşiktaş Başkanı , maaş indirimi konusunda açıklamalarda bulunurken, Talisca iddialarına son noktayı koydu.

Kadrodaki tüm oyunculardan yıllık ücretlerinde indirim istediklerini aktaran Çebi, ''Salgın nedeniyle futbolda yaşanan sıkıntıları hepimiz biliyoruz. Bu kapsamda yerli ve yabancı oyuncularımızla görüştük.

"İSTEDİĞİMİZ BİR GERİ DÖNÜŞ OLMADI"
Henüz istediğimiz bir geri dönüş olmadı. Ancak ben futbolcuların bu yaşanan süreci anlayışla karşılayarak bizimle ortak noktada buluşacaklarına inanıyorum'' dedi.

"UEFA VE FIFA'NIN TAVSİYELERİNE UYACAĞIZ"
Birlikte hareket ederek krizden çıkabileceklerin altını çizen Başkan Çebi şöyle devam etti: ''Taraftarımız da mutlaka bu süreçte 'ı yalnız bırakmayacaktır. Kimi zaman video konferans ile kimi zaman da sosyal mesafeyi koruyarak tesislerde bir araya gelip, sorunlarımızı masaya yatırıyoruz. Biz şahıslardan çok Beşiktaş için çalışmaya gayret ediyoruz. Herkes gider ama Beşiktaş hep var olacaktır. Futboldaki bu çıkmazı, ve 'nın tavsiyelerini de dikkate alarak kendi içimizde çözüme kavuşturacağız.''

TALISCA AÇIKLAMASI!
Beşiktaş Başkanı, Anderson ile ilgilenmediklerini açıkladı. 'de top koşturan Brezilyalı eski yıldızlarının gündemlerinde yer almadığına vurgu yapan Çebi, ''Talisca bizim ilgilendiğimiz bir isim değildi. Hep dışarıdan gündemimize sokulmaya çalışıldı. Maddi tablo ortada, böylesine bir transfere girecek lüksümüz yok. Transferde daha akılcı adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı.

''BİRLİK OLMALIYIZ''
Başkan Çebi, 'nin tavsiye kararlarını da değerlendirdi. Çebi, "Kulüpler Birliği'nde fikir ayrılıkları olabilir ama yapılan açıklama hepimizin ortak açıklamasıdır. Beş maddenin birinde fikir ayrılığı olabilir, bunlar önemli değil. dünyasının tüm unsurları bu pandemi döneminde mali açıdan zor günler geçiriyor. Önemli olan birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmek" dedi.

  1. 18.04.2020
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