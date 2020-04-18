Oğuzhan Özyakup: Beşiktaş'ta zor bir dönem geçirdim! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
18 Nisan 2020, Cumartesi
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: 'ta zor bir dönem geçirdim!

Oğuzhan Özyakup: Beşiktaş'ta zor bir dönem geçirdim!

'ın 1. Futbol Ligi ekiplerinden Feyenoord'a kiraladığı , siyah-beyazlı takımda zor bir dönem geçirdiğini söylerken, Hollanda ekibine kendini geliştirmek için geldiğini sözlerine ekledi. İşte Oğuzhan Özyakup'un o açıklamaları...

, Gençlik ve Spor Muharrem Kasapoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı Yunus Emre Enstitüsü'nün sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan #EvdeKalZindeKal etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Devre arası döneminde 'tan Feyenoord'a kiralık olarak transfer olduğunu hatırlatan Oğuzhan, "6 ay kiralandım ama 2-3 ay sürdü. Beşiktaş'ta zor bir dönem geçirdim, Feyenoord'a kendimi geliştirmek, belki tekrar bir transfer yapmak için geldim. 'dayım, her şey yolunda." ifadelerini kullandı.

Hollanda'daki antrenmanları hakkında da bilgi veren Oğuzhan Özyakup, "Kulübümüz bir program gönderdi, uygulamalar üzerinden idman yapıyoruz. 45 dakikalık idman oluyor. Hollanda'da dışarı çıkabiliyorsun ama 3 kişiden fazla grup oluşturamıyorsun, 1,5 metrelik mesafe olması gerekiyor. Genellikle parkta tek başıma koşu yapıyorum. Arkadaşımın spor salonu var onunla mesafeyi koruyarak idman yapıyorum. Uygulama üzerinden fitness hocası ile bir araya geliyoruz. Hocamız tüm hareketleri gösteriyor. Sabah 10-11'de terasımda idmanı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Salgın döneminde herkesin yaşamın değerini daha iyi anladığını aktaran Oğuzhan, "Bazı şeylerin farkına varmaya başladık sanırım. 27 yaşındayım, benim yaşımdakiler sadece ufak bir griple atlatırım diye düşünüyordu ama burada önemli olan anne-baba ve dedelerimiz. Onlar için çok riskli, evde kal sağlıklı kal, sadece bu korona ile ilgili değil, genelde de spor yapmak sağlımız için çok önemli. İnşallah bunu atlattıktan sonra insanlar evde yaptıkları spora devam ederler." değerlendirmesinde bulundu.

Espor'da düzenlenecek bir turnuvada milli futbolcu ile birlikte 'yi temsil edeceklerini de sözlerine ekleyen Oğuzhan, "Bu ayın sonunda her iki oyuncunun katılacağı, Avrupa şampiyonası gibi bir turnuva düzenlenecek. Kaan ve ben temsil edeceğiz. İnşallah o turnuvada başarılı oluruz. Genel olarak evde olmayı çok severim. Bu yönden biraz da işime geldi, 'yı biraz geliştirdim diyebilirim." şeklinde konuştu.

  1. 18.04.2020
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