Oğuzhan Özyakup için transfer gelişmesi! Advocaat...
Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Ara transfer döneminde siyah beyazlılardan ayrılarak Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'un yolunu tutan Oğuzhan Özyakup için karar verildi. Sezon sonunda Feyenoord ile sözleşmesi sona erecek yıldız futbolcu için teknik direktör Dick Advocaat, kulüp yönetimine özel talepte bulundu! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Ara transfer sezonunda sürpriz bir şekilde Beşiktaş'tan ayrılarak Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'un yolunu tutan Oğuzhan Özyakup için Voetbal4u.com adlı internet sitesinden önemli bir haber yayınlandı.
Feyenoord, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Dick Advocaat ile yeniden anlaşmak için müzakereleri sürdürürken, Hollandalı teknik direktör kulüpten özel isteklerde bulundu.
Feyenoord Sportif Direktörü Frank Arnesen, Advocaat ile bizzat görüşme yaparken, Hollandalı teknik adam 3 transferi kulüpten talep etti.
Buna göre sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Leroy Fer ile yeni bir anlaşma için müzakerelere başlayacak Feyenoord'a 2. seçenek olarak Advocaat, Oğuzhan Özyakup'u talep etti.
FEYENOORD SORU İŞARET BIRAKTI
Oğuzhan Özyakup için Arnesen'e 'kalsın' teklifinde bulunan Advocaat'a cevap, belirsiz bir şekilde verildi. Beşiktaş yönetiminin Oğuzhan konusunda herhangi bir görüş belirtmediği, bu sebeple transferin mümkün olup olmayacağının şu an için netlik kazanmayacağı aktarıldı.
OĞUZHAN'A ÖVGÜLER YAĞDIRMIŞTI
Dick Advocaat, daha önce Oğuzhan ile ilgili yaptığı konuşmada, "Fenerbahçe'de çalışırken, Oğuzhan Özyakup karşı takımda oynadı, sinir bozucu bir oyuncu. Feyenoord'da da bunu yapmasını istedim. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmak istiyor, normalde böyle bir oyuncuyu Feyenoord'da göremeyiz" demişti.
- 16.04.2020
- Güncelleme: 16.04.2020 16:17
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Oğuzhan Özyakup için transfer gelişmesi! Advocaat... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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