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16 Nisan 2020, Perşembe
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için gelişmesi! Advocaat...

Oğuzhan Özyakup için transfer gelişmesi! Advocaat...

'ta son dakika gelişmesi... Ara transfer döneminde siyah beyazlılardan ayrılarak Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'un yolunu tutan için karar verildi. Sezon sonunda Feyenoord ile sözleşmesi sona erecek yıldız futbolcu için teknik direktör , kulüp yönetimine özel talepte bulundu! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Ara sezonunda sürpriz bir şekilde 'tan ayrılarak Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'un yolunu tutan için Voetbal4u.com adlı internet sitesinden önemli bir haber yayınlandı.

Feyenoord, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek ile yeniden anlaşmak için müzakereleri sürdürürken, Hollandalı teknik direktör kulüpten özel isteklerde bulundu.

Feyenoord Sportif Direktörü Frank Arnesen, Advocaat ile bizzat görüşme yaparken, Hollandalı teknik adam 3 transferi kulüpten talep etti.

Buna göre sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Leroy Fer ile yeni bir anlaşma için müzakerelere başlayacak Feyenoord'a 2. seçenek olarak Advocaat, Oğuzhan Özyakup'u talep etti.

FEYENOORD SORU İŞARET BIRAKTI

Oğuzhan Özyakup için Arnesen'e 'kalsın' teklifinde bulunan Advocaat'a cevap, belirsiz bir şekilde verildi. Beşiktaş yönetiminin Oğuzhan konusunda herhangi bir görüş belirtmediği, bu sebeple transferin mümkün olup olmayacağının şu an için netlik kazanmayacağı aktarıldı.

OĞUZHAN'A ÖVGÜLER YAĞDIRMIŞTI

Dick Advocaat, daha önce Oğuzhan ile ilgili yaptığı konuşmada, "Fenerbahçe'de çalışırken, Oğuzhan Özyakup karşı takımda oynadı, sinir bozucu bir oyuncu. Feyenoord'da da bunu yapmasını istedim. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmak istiyor, normalde böyle bir oyuncuyu Feyenoord'da göremeyiz" demişti.

  1. 16.04.2020
  2. Güncelleme: 16.04.2020 16:17
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