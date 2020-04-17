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17 Nisan 2020, Cuma
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Dorukhan gitti mi?

Dorukhan gitti mi?

350 bin euro’luk ücretinde iyileştirme isteği geri çevrilen Dorukhan’ın feshettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

'ta haftalardır gündemi meşgul eden Dorukhan Toköz krizi, dün sabah ortaya atılan bir iddia ile farklı boyuta taşındı. 350 bin euro'luk yılık ücretine daha önce söz verildiği gibi zam yapılmasını isteyen 23 yaşındaki futbolcunun, feshettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Çeşitli haber sitelerinde yer alan haberlerin ardından Beşiktaş Kulübü, bir açıklama yayımladı. Siyah-beyazlı kulüp, "Dorukhan'ın sözleşmesini tek taraflı feshettiği ve durumu tarafımıza bildirdiğine dair çıkan haberler doğru değildir. Sözleşme feshiyle ilgili kulübümüze ulaşmış bir belge yoktur. Dorukhan, teknik heyetin verdiği rapor dahilinde evinde çalışmalara devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

GENÇ YILDIZDAN JET YALANLAMA
Beşıktaşlı futbolcu Dorukhan, "kulübüyle sözleşmesini tek taraflı feshetti" haberlerini yalanladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dorukhan, "Hakkımda çıkan haberlere itibar etmeyin. Futbolun oynanmadığı ve böylesi zor bir dönemden geçerken tek hedef olmam üzücü. Böyle şeylerle gündeme gelmek en son isteyeceğim şey. Temennim sadece oynayarak gündeme gelmektir" dedi.

  1. 17.4.2020
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