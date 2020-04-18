HaberlerGaleriBobo'dan Sergen Yalçın'a olay sözler! "Beşiktaş seviyesinde değil"
Bobo'dan Sergen Yalçın'a olay sözler! "Beşiktaş seviyesinde değil"
Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi... Siyah beyazlı forma çatısı altında attığı gollerle taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin beğenisini kazanan Bobo, verdiği röportajda şoke eden ifadeler kullandı. Beşiktaş'ın mevcut teknik direktörü Sergen Yalçın sorusuna Bobo, "Bence Sergen Yalçın şu anda Beşiktaş'ın teknik direktörü olacak seviyede değil." dedi. İşte o sözler ve röportajın tamamı...
18 Nisan 2020 Cumartesi 09:35
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Beşiktaş'ta olay yaratacak açıklamalar... Siyah beyazlıların unutulmaz golcüsü Bobo, yaptığı konuşmada Beşiktaş'ın mevcut teknik direktörü Sergen Yalçın hakkında konuştu. İşte Bobo'nun verdiği o röportaj... (Türkiye Gazetesi)
GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş taraftarlarının unutamadığı yabancı futbolcular arasında yer alan Bobo ile siyah-beyazlı takımda yaşadığı günleri konuştuk.
Beşiktaş'tan sonra sırasıyla Cruzeiro, Kayserispor, FC Sydney ve Alanyaspor formalarını giyen Brezilyalı golcü, koronavirüs pandemisi öncesi futbol hayatını Hindistan'ın Hyderabad takımında sürdürüyordu.
Kariyerinin en güzel günlerini Beşiktaş'ta yaşadığını belirten 35 yaşındaki oyuncu "Türkiye'de bu kadar başarılı olacağımı tahmin etmiyordum. Şu anda Beşiktaş'ın en çok gol atan yabancı futbolcusuyum. Bu unvanı taşıdığım için çok gururluyum" dedi.
"Bir gün Beşiktaş'a dönecek misin?" dediğimizde derin bir iç çeken Bobo, "Bunu asla bilemeyiz ama kim bilir belki yakın tarihte tekrar dönebilirim. Türkiye'yi çok seviyorum ve dönmek isterim" diye konuştu.